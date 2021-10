Live Evo Festival, il programma per famiglie del 23 ottobre

Si terrà questo sabato 23 ottobre, a Crispiano, la giornata di eventi “pensata per famiglie con bambini grazie al Live EVO Festival” spiegano gli organizzatori. Sabato scorso, per via delle previsioni meteo che preannunciavano cattivo tempo, gli organizzatori hanno preferito posticiparla di una settimana. L’occasione era data dalla “Giornata Mondiale dell’Alimentazione” che ogni anno si celebra il 16 ottobre.

Lo stesso programma sarà proposto a partire dalle 11 con teatro dei burattini a cura del Arkeolab della cooperativa Novelune di Taranto. A seguire degustazioni a cura della condotta Slow Food di Martina-Crispiano. Dopo le 13 il momento del pranzo compreso nel ticket di ingresso (diversificato per adulti e bambini). Nel primo pomeriggio concertini a cura dell’associazione Green Academy di Crispiano, un laboratorio a base di argilla per costruire una piccola anfora per l’olio e carosello equestre a cura dello staff della masseria Francesca.