Taranto, nuovi tour e nuove iniziative in arrivo per le cicloesplorazioni di BIKES

Bilancio positivo per BIKES – Kilometri di Storie ed Esplorazioni in Bici, iniziativa realizzata da Ethra Archeologia e Turismo in collaborazione con il Comune di Taranto. Nei giorni scorsi si è chiusa l’edizione 2021 che ha confermato la validità di una formula che tiene insieme mobilità sostenibile e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici del territorio.

Le cicloesplorazioni urbane organizzate dagli archeologi e dalle guide turistiche di Ethra (realtà che da 13 anni opera in Puglia e in altre regioni), sono ormai un appuntamento consolidato e atteso come dimostra il gradimento dei partecipanti ai tour dell’edizione appena conclusa, svoltisi nei mesi di ottobre e novembre.





Le conferme sulle potenzialità del cicloturismo arrivano anche da realtà di respiro più ampio. “Abbiamo partecipato al Puglia Bike Forum svoltosi a Bari – dice Riccardo Chiaradia, titolare di Ethra Archeologia e Turismo – con grande soddisfazione e con un pizzico di orgoglio abbiamo constatato che BIKES è ormai una realtà conosciuta ed apprezzata oltre i confini cittadini”.

“Siamo stati accolti con grande interesse – continua – ed abbiamo verificato le grandi potenzialità del cicloturismo. In questo ambito stiamo realizzando a Taranto una ciclostazione turistica attrezzata per le escursioni, per l’assistenza, per il noleggio, ma anche come punto di incontro e di confronto sulle esperienze legate al cicloturismo. Sin dalle primissime edizioni, infatti, le nostre cicloesplorazioni si sono sempre concluse con un momento di convivialità ed è questo lo spirito che animerà anche la ciclostazione”.

BIKES tornerà nelle prossime settimane con altre iniziative e con nuovi percorsi volti ad offrire occasioni di turismo lento, mobilità sostenibile, promozione dei beni culturali e paesaggistici. Una delle tappe più riuscite di BIKES 2021, infatti, è stata la passeggiata lungo il Mar Grande realizzata in collaborazione con la Proloco di San Vito.