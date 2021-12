“Taranto-New York”, il libro Fringuella e la musica di Antonello Parisi a SpazioPorto

“Taranto-New York. Racconti in parole e musica”. Questo il titolo della serata in programma mercoledì 22 dicembre, a partire dalle ore 21, a SpazioPorto Taranto. Un evento che viaggerà su diversi registri narrativi.

Si parte alle 21 con la presentazione del romanzo “Fringuella” del giornalista (nostro direttore) Michele Tursi e si prosegue, alle 22 con il concerto del pianista Antonello Parisi dal titolo “Vi racconto l’America”. Una serata di narrazioni e musica, di ricordi e suggestioni, un viaggio nello spazio e nel tempo tra Taranto e l’America.





La presentazione del libro è affidata a Sabrina Morea, sono previste le letture di alcuni brani a cura dell’attrice Tiziana Risolo e l’intervento dei ballerini dell’associazione Be Swing che con le loro sonorità ed i passi di danza ci riporteranno indietro nel tempo fino all’arrivo delle truppe Alleate in Italia nel 1943. “Fringuella” (Alitrimedia Edizioni di Matera), racconta le vicende di una famiglia della città vecchia di Taranto nel periodo bellico. Una galleria di personaggi popolari immersi in un contesto segnato da vicende drammatiche.

Dall’America degli Alleati, alle luci della Grande Mela. “Vi racconto l’America” è un viaggio musicale con il quale Parisi propone brani jazz inediti, aneddoti e curiosità sugli anni trascorsi a New York. Ad accompagnare il pianista ci sarà il contrabbassista leccese Michele Colaci. Non mancheranno rivisitazioni degli standard più conosciuti di Broadway e della musica italiana d’autore.

La serata si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid. Si accede con super green pass. Info: 3516181118

linktr.ee/SpazioportoTaranto. Spazioporto è in via Foca Niceforo, 28 – 74123 Taranto.