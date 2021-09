Taranto, Moni Ovadia e Vergassola all’Arena Peripato

Continuano anche a settembre gli appuntamenti di prosa del Teatro comunale Fusco di Taranto, all’interno della stagione teatrale estiva promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Il 13 settembre alle ore 21 all’Arena Peripato è in programma “Un ebreo, un ligure e l’ebraismo” (Corvino Produzioni in collaborazione con Mismaonda) con Moni Ovadia e Dario Vergassola. Un incontro tra due filosofie e tra due modi di fare teatro e comicità. Il “saggio” Moni Ovadia, saggio perché più vecchio, terrà una specie di lezione sull’ebraismo e il suo umorismo a Vergassola che da buon ligure, per affinità vicino agli ebrei, cercherà di capirne l’essenza e di rilanciare dal suo punto di vista alla lezione del saggio Moni. Lo spettacolo sostituisce quello previsto per il 25 agosto scorso con Lucrezia Lante Della Rovere.





A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 – di cui all’articolo 9, comma 2 – https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute. Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19: https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19.

Per lo spettacolo del 13 settembre UN EBREO UN LIGURE E L’EBRAISMO: apertura botteghino solo il 10 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 al Teatro Fusco. Il 13 settembre, giorno di spettacolo, apertura dalle 16 alle 18.30 il botteghino è attivo al Teatro Fusco e dalle 19.30 sarà attivo il botteghino a Villa Peripato. Prezzi SETTORE A – Intero, 30 € / Ridotto, 25 €; SETTORE B – Intero, 25 € / Ridotto, 20 € (CREDITS: la foto a corredo di questo articolo è fornita dall’ufficio stampa Teatro Fusco Taranto)