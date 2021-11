Taranto, Messa in sol di Schubert nella Cattedrale di San Cataldo

Messa in Sol – Salve Regina di Franz Schubert è il concerto in programma domenica 21 alle 20.30 nella Cattedrale di San Cataldo e lunedì 22 novembre alle 20.30 nella Chiesa San Massimiliano Kolbe. Protagonisti l’Orchestra della Magna Grecia e il Coro della Cappella Musicale Corradiana, diretti dal Maestro Antonio Magarelli, Donatella De Luca (soprano), Nico Franchini (tenore) e Luca Simonetti (baritono).

Il doppio appuntamento musicale è promosso dall’Arcidiocesi di Taranto insieme con il Comune di Taranto e l’Orchestra della Magna Grecia, in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Puglia, il coro Cappella Musicale Corradiana e le Corti di Taras. Direzione artistica del maestro Piero Romano. Ingresso gratuito su prenotazione.





La Cappella Musicale Corradiana, coro e orchestra, diretta dal Maestro Antonio Magarelli nasce nel 2007. Tratta prevalentemente il repertorio sacro, con particolare interesse per quello rinascimentale, barocco e classico, ponendo attenzione alla riscoperta del patrimonio musicale pugliese finalizzato alla valorizzazione della Scuola musicale napoletana. Magarelli è diplomato in Pianoforte, Didattica della Musica, Musica Corale e Direzione di Coro, Strumentazione per Banda e Direzione d’Orchestra, presso i Conservatori di Bari e Monopoli.

Nico Franchini, tenore, considera in qualche modo il suo debutto quando viene invitato ad esibirsi al teatro Garibaldi di Bisceglie ad un Concerto dell’Epifania con l’Orchestra sinfonica nazionale Ucraina di Kiev. Da quel momento in poi, per il giovane tenore pugliese è un crescendo di esperienze in Italia e all’estero.

Donatella De Luca, soprano, diplomata in Canto lirico al Conservatorio di Potenza e Canto lirico operistico al conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, esordisce nel ruolo di Olga ne “La vedova allegra” di Franz Lèhar al teatro del Giglio di Lucca, con repliche al teatro Goldoni di Livorno e al teatro Verdi di Pisa. Il baritono Luca Simonetti debutta nel 2009 nei panni de “Il sagrestano” nella Tosca di Giacomo Puccini. Perfeziona i suoi studi con Katia Ricciarelli e Renato Bruson, collabora con registi italiani e internazionali, fra questi: Grischa Asagaroff, Alessio Pizzeck, Davide Garattini Raimondi e Paolo Rossi.

Preziosa anche in questa occasione la collaborazione con istituti, aziende e attività del territorio come BCC San Marzano, Fondazione Puglia, Programma Sviluppo, Comes, Chemipul, Fondazione Taranto e la Magna Grecia. Ingresso gratuito su prenotazione. (La foto pubblicata è di Aurelio Castellaneta ed è stata diffusa dall’ufficio stampa dell’Orchestra Magna Grecia).