Taranto Jazz Festival, Brancale e Di Battista al Fusco

Il Fusco ritrova le note del jazz. Il 17 dicembre il Taranto Jazz Festival torna con una one night invernale nel segno della “pugliesità”, una celebrazione della tradizione musicale regionale riletta e reinterpretata in chiave jazz. Serata all’insegna della ricerca artistica, della fusione musicale che unisce il folklore locale e la musica nera.

Si comincia con Coast to Coast feat. Stefano Di Battista (sax) e Serena Brancale (voce). Un progetto, quello di “Coast to Coast”, nato con l’obbiettivo di recuperare e riarrangiare i brani della musica tradizionale pugliese e mediterranea, reinterpretandoli in chiave moderna riproponendoli così ad un vasto pubblico; Martino De Cesare alla chitarra, Tony Semeraro al piano, Francesco Lomagistro alla batteria e Franco Esposito al basso danno vita ad un concerto che unendo la musicalità del jazz con le sonorità del nostro territorio trascina lo spettatore in un viaggio musicale intorno al mondo. Ospiti del concerto nell’occasione due special guest come Stefano Di Battista (sax) e Serena Brancale (voce). Il prezzo dei biglietti è di 15 euro platea 12 euro galleria e logge. Per qualsiasi informazione contattare il numero WhatsApp: 392 630 8671.