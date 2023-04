Taranto, il concerto di Pasqua ultimo atto del Mysterium Festival

La Messa a quattro voci in La minore di Vincenzo Bellini e l’Ave Maria di Remo Anzovino in un atteso quanto straordinario Concerto di Pasqua saranno i due momenti musicali che chiuderanno un ricco Mysterium Festival 2023, rassegna che ha dato appuntamento ai tarantini e ai turisti con eventi per tutti e in tutti i quartieri cittadini.

Ultimo appuntamento, dunque, con il Mysterium Festival, domenica 9 aprile, alle 20.00 con il Concerto di Pasqua nella Cattedrale di San Cataldo. In programma la “Messa a quattro voci in La minore” di Vincenzo Bellini e l’“Ave Maria” di Remo Anzovino (commissione de Le Corti di Taras) in prima esecuzione assoluta. Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, con L.A Chorus e Coro Le Corti di Taras, Maria Laura Iacobellis (soprano), Cecilia Bernini (contralto), Manuel Amati (tenore), Alberto Comes (basso); Carmen Fornaro, Maestro del coro, Maria Antonietta Saccomanni pianista accompagnatrice del coro. Nel corso della serata sarà assegnato il Premio Mysterium Festival dell’artista Giulio De Mitri.





Due le opere che ascolteremo: La “Messa a quattro voci in La minore” di Vincenzo Bellini e l’Ave Maria di Remo Anzovino. Considerato, al pari di Gioacchino Rossini e Gaetano Donizetti, Bellini fu autore di dieci opere liriche in tutto, fra queste, “La sonnambula”, “Norma” e “I puritani”. La musica, secondo molti compositori dell’Ottocento e del Novecento, è un viaggio lungo per ascoltare come l’uomo abbia sempre provato il bisogno di rivolgersi a Dio. Anche Bellini con “La Messa a quattro voci in La minore” dimostra di non essere rimasto insensibile al bisogno e al mistero di questo dialogo tra l’uomo e Dio affidato alla musica.

Compositore dell’“Ave Maria” commissionata da Le Corti di Taras e che ascolteremo nel Concerto di Pasqua nella Cattedrale di San Cataldo, Remo Anzovino è uno dei più originali e influenti compositori e pianisti contemporanei, fra gli autori di spicco della grande tradizione italiana nella musica da film. Con oltre ventitré milioni di stream su Spotify in centottanta Paesi nel mondo e il Nastro D’Argento nel 2019 per le sue colonne sonore, Anzovino ha composto su commissione dell’Orchestra della Magna Grecia anche “Una Vela tra i Due Mari”, sinfonia breve per Coro e Orchestra in tre episodi e quattro movimenti, orchestrata dallo stesso compositore per la sonorizzazione della Concattedrale Gran Madre di Dio di Giò Ponti a Taranto.