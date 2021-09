Taranto, Falcone torna ad allenarsi con la squadra. Domenica rossoblu a Pagani

Dopo la convincente vittortia sul Palermo (3-1), i rossoblù sono tornati a lavorare ieri in vista della prossima sfida in programma domenica prossima, 19 Settembre, palla al centro ore 14.30 sul campo della Paganese. Si tratta del quarto turno del campionato di serie C, girone C.

Riscaldamento, mobilità, lavoro tecnico, lavoro aerobico e partita a campo ridotto nel programma coordinato ieri da misiter Laterza, coadiuvato dal suo staff. Oggi doppia sessione. “Si rivede Luigi Falcone che ha iniziato l’attivazione con il gruppo” ha annunciato l’ufficio stampa rossoblu. Ed è una buonissima notizia. (nella foto di Aurelio Castellaneta, Falcone esulta dopo il gol messo a segno contro il Francavilla in Sinni, 3 febbraio 2021).





La Paganese in classifica ha 4 punti, frutto di un pareggio (4-4 in casa col Messina) una sconfitta (2-0 a Latina) e una vittoria (1-0 in casa col Catania); 5 i gol segnati, 6 quelli subiti. Nei giorni scorsi, si è aggiunto al gruppo Marco Firenze, centrocampista di esperienza che il Taranto ha incontrato a Sestri Levante in occasione dei playoff della serie D 2014-2015 (Firenze siglò anche una rete).