Taranto, dopo due anni di stop torna Bicinicittà

Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, torna a Taranto Bicincittà. La manifestazione è organizzata per il sesto anno dall’Asd MTB Taranto Bikers, con il patrocinio del Comune di Taranto. La manifestazione è anche veicolo di un importante messaggio sociale rivolto alla “conoscenza dell’epilessia” mediante la partecipazione del dott. Giovanni Boero, coordinatore della Lega Italiana contro epilessia (Lice) di Puglia e Basilicata. Prevista anche una raccolta fondi.

Bicincittà 2022 è organizzata a livello nazionale dalla Uisp ed giunta quest’anno alla 35 a edizione. Si terrà in 110 città italiane. Una festa di sport per tutta la famiglia, una passeggiata non agonistica in bicicletta per occupare i centri urbani e chiedere aria pulita, strade più sicure e città più vivibili. Bicincittà 2022 rientra tra le manifestazioni della Giornata nazionale della bicicletta e gode del patrocinio dal ministero dell’Ambiente e del lavoro e politiche sociali in piena sintonia con la campagna “Salvaiciclisti”, alla quale la Uisp ha aderito.





“Bicincittà 2022 – spiega una nota stampa – mette al centro dell’attenzione pubblica e delle istituzioni il tema della sicurezza stradale, chiedendo la realizzazione di piste ciclabili e di scegliere la bici come mezzo di trasporto ecologico e sostenibile”.

Alle 08:30 di domenica 15 maggio 2022 è previsto il raduno dei partecipanti nel parcheggio sopraelevato del centro commerciale “Porte dello Jonio”. Alle 9.30 lo start. La manifestazione percorrerà le vie del centro cittadino con una sosta di 10 minuti in piazza Maria Immacolata, prima di proseguire sulle piste ciclabili costeggiando il Lungomare. Al termine l’estrazione dei premi offerti dagli sponsor.

Le iscrizioni si possono effettuare presso: Decathlon Taranto (Galleria Porte dello Jonio); MF Cycling bike store Taranto (Corso Italia 316/318); Cicli Marangiolo (Via Unità d’Italia e Via Papa Pio XII 106); New Sport a Lama (via Lama 102/104), Mondo Bici a Talsano (via sanguzza N260). Inoltre è possibile iscriversi online al seguente indirizzo https://www.marathondeglispartani.it/bicincitta-2022.html A tutti gli Iscritti verrà assegnato un numero Pettorale e un sacchetto con piccolo ristoro.