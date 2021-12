Taranto, col Picerno per vincere!

Bari troppo forte per il Taranto e probabilmente per l’intero girone C della Lega Pro. Il campo lo sta dimostrando chiaramente, i numeri in classifica lo ribadiscono, le statistiche non mentono.

Derby a parte (bentornata tradizione suggestiva, ma con tutti i tifosi sugli spalti sarebbe più bello!!!) dal punto di vista tecnico il divario attuale tra biancorossi e rossoblu è apparso palpabile sin dalle prime battute, nonostante la gara sia stata sbloccata al 14′ da un calcio di punizione e poi messa in archivio con la seconda vera occasione per il Bari, sul finale di primo tempo. Ma al di là degli episodi, il Taranto di Laterza (peraltro in emergenza e con un inedito 3-5-2 causa assenza del comparto terzini) nulla ha potuto e saputo fare contro la corazzata levantina. Il predominio in mezzo al campo a tratti è stato netto.





Una gara da archiviare in fretta, insomma. La salvezza dei rossoblu non passava certo dal San Nicola (3-1, RETI: 14′ Pucino (B), 43′ Botta (B), 60′ Antenucci (B), 73′ Giovinco). Il Taranto domenica prossima ospiterà il Picerno (14.30) e una pronta reazione è quanto ci si aspetta da un gruppo sinora protagonista di un buon torneo ma che nelle ultime gare (quattro sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime sei partite) ha patito un calo dovuto anche ad alcune defezioni rilevanti (tra squalifiche e infortuni). Il rientro di Falcone in tal senso potrebbe concedere alla manovra offensiva nuova linfa, in attesa del mercato…