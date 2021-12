Santa Rita Taranto, giovedì sera al Palafiom c’è il Cus Bari

(in foto, una fase della gara giocata domenica scorsa a Barletta) Anticipo della nona giornata del campionato di Serie C silver Puglia, giovedì prossimo, a Taranto. Al Palafiom si giocherà infatti Santa Rita Taranto – Cus Bari (palla a due ore 20.30).

I ragazzi di coach Menga (ass. Simonetti) sono reduci dalla partita di Barletta disputata domenica scorsa (persa 78-59) e sono a caccia della seconda vittoria in campionato, dopo quella conseguita lo scorso 8 dicembre in casa con l’Angiulli Bari. Il Cus Bari in classifica ha otto punti.





Tabellino della gara di domenica scorsa

Nuova Cestistica Barletta – Santa Rita Taranto 78-59

1 q. 21-17, 2 q. 21-17 (42-34), 3 q. 14-16 (56-50), 4 q. 22-9 (78-59)

BARLETTA SURGO ne, BALDUCCI 2, DEGNI N. 11, TERRONE, SAMENAS 23, DOMINGUEZ 19, RIZZI 4, SERINO 17, DE FAZIO ne, CARUSO All. DEGNI L., ass. CURCI

TARANTO BISANTI 8, MIRABILE ne, ZICARI 3, PENTASSUGLIA 7, INVIDIA 15, RAGUSA 7, EGITTO, SALERNO 9, BITETTI 10, MALLARDI ne, FANIZZI ne All. MENGA, ass. SIMONETTI

Arbitri: Spano-Franco di Bari