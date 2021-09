Taranto, chiuso il cavalcavia Croce. Da lunedì i lavori

Chiusura temporanea del cavalcavia Croce, in entrata e in uscita dalla città, per i mezzi diretti e provenienti da Bari e Reggio Calabria.

Una nota stampa del Comune di Taranto informa che “gli operatori dell’Anas sono posizionati sulla SS 100 per segnalare la viabilità alternativa, mentre la Polizia Locale è impegnata nella medesima attività nei pressi delle altre arterie di accesso.





I tecnici comunali sono già intervenuti per individuare e risolvere il problema al manto stradale del cavalcavia, causato dalla pioggia. Lunedì mattina una ditta incaricata provvederà al ripristino”.