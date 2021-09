Taranto, annullato lo spettacolo di De Sica

“ANNULLATO LO SPETTACOLO DI CHRISTIAN DE SICA A TARANTO. SI CERCA UNA NUOVA DATA. L’evento “Una serata tra amici” non si svolgerà mercoledì 8 settembre” comunica l’ufficio stampa evento.

“Annullato lo spettacolo di Christian De Sica a Taranto “Una serata tra amici”. L’evento si sarebbe dovuto svolgere domani mercoledì 8 settembre presso la Rotonda sul Lungomare. La società Music Match si sta adoperando per trovare una data futura e permettere di fruire dello spettacolo. I biglietti già acquistati saranno validi per lo spettacolo futuro. È comunque possibile rivolgersi direttamente a Ticketone o Ticketsms per eventuali rimborsi” precisano gli organizzatori attraverso l’ufficio stampa.