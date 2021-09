Prisma, a giorni l’arrivo dei tre nazionali stranieri

A giorni arriveranno a Taranto i tre nazionali stranieri della Prisma, tutti impegnati con le rispettive selezioni. Conclusi gli impegni di João Rafael e Luciano Palonsky con le nazionali brasiliana e argentina rispettivamente, mentre Gustavs Freimanis è ancora impegnato agli Europei con la Lettonia.

Proprio l’altro ieri le nazionali dei nostri schiacciatori João Rafael e Luciano Palonsky si sono trovate una contro l’altra nella finale del campionato sudamericano, in cui il Brasile ha battuto l’Argentina per 3 set a 1, parziali 25/17, 24/26, 25/18 e 25/18, aggiudicandosi il titolo sudamericano nella pallavolo maschile. Con questo risultato la squadra brasiliana si conferma protagonista indiscussa della pallavolo in America Latina, avendo vinto ben 33 titoli nelle 34 edizioni del torneo, e tenuto conto del fatto che nel 1964 i brasiliani non hanno gareggiato. Grazie alla eccellente performance nel campionato sudamericano, entrambe le nazionali si sono assicurate un posto ai Mondiali di Russia 2022. “Per entrambe le compagini l’apporto degli schiacciatori di Prisma Taranto è stato molto importante e non possiamo che esserne orgogliosi”, ha commentato il Presidente Bongiovanni. “Aspettiamo quindi i tempi tecnici e burocratici per vedere i due unirsi alla squadra”.





Il centrale Gustavs Freimanis, reduce dalla vittoria del campionato lettone con lo SK Jekabpils Lusi, come detto è ancora impegnato con gli europei che si stanno svolgendo tra Polonia, Repubblica Ceca, Finlandia ed Estonia. Il torneo è alle fasi eliminatorie ed anche per Freimanis, completati gli europei, inizierà il conto alla rovescia per raggiungere i colleghi Prisma nella preparazione pre-campionato.