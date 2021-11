Taranto, a Spazioporto rivive il mito dei Beatles con London 69

Un evento unico approda nella sede dello Spazioporto di Taranto (via Niceforo Foca 28) sabato 27 novembre, alle 21.30: “LONDON 69 live performing The Beatles” è un collettivo di amici, di musicisti che affonda le proprie mani nell’esplosiva produzione dei Fab Four che, a oltre mezzo secolo di distanza, non perde né fascino né capacità sovversive, né luce né oscurità.

Cinque musicisti esperti ed affiatati in una formazione sempre diversa di data in data, si alterneranno sul palco per rendere omaggio alla più incredibile band della storia, The Beatles. Si ritrovano intorno ad un amore musicale comune e profondo infondendoci il proprio stile, quello di ciascuno di loro, con un risultato che è al tempo stesso fedele al sound originale ma personale ed autentico





Gli artisti presenti nella data tarantina sono: Rachele Bastreghi (Baustelle), Roberto Dell’Era (Afterhours), Sebastiano Forte (Tu la band), Lino Gitto (The Winstons), Andrea “Fish” Pesce (Tiromancino, Riccardo Sinigallia). Il live è strutturato in due parti: la riproposizione integrale del disco, forse, più significativo dell’intera produzione, Abbey Road, e un viaggio insolito ed affascinante, nelle rispettive carriere soliste, post-scioglimento.

Un significativo pezzo della scena alternative italiana incontra, dal vivo, la storia della musica mondiale. L’evento fa parte della rassegna “#APPRODI • Itinerari culturali e residenze artistiche” in collaborazione con Regione Puglia, PiiiL Cultura Puglia, WeAreinPuglia, Apulia Film Commission, Birra Raffo. I biglietti sono disponibili online al link: https://link.dice.fm/xkuDkGhNclb oppure al botteghino. Ingresso 17€ + d.p.