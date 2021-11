SuperMarziobros al Little Theatre di Mercato Nuovo

Mercato Nuovo in collaborazione con REC – Recitazione E Cinema presenta “SUPERMARZIOBROS”ย

di Giuseppe Marzio.

L’appuntamento รจ per g๐ข๐จ๐ฏ๐ž๐๐ขฬ€ prossimo, 2 DICEMBRE 2021, per Il ๐ฅ๐ข๐ญ๐ญ๐ฅ๐ž ๐ญ๐ก๐ž๐š๐ญ๐ซ๐ž ๐๐ข ๐Œ๐ž๐ซ๐œ๐š๐ญ๐จ ๐๐ฎ๐จ๐ฏ๐จ

๐•๐ข๐š ๐Œ๐ž๐ซ๐œ๐š๐ญ๐จ ๐๐ฎ๐จ๐ฏ๐จ, ๐Ÿ‘๐ŸŽ (๐“๐š๐ซ๐š๐ง๐ญ๐จ). Biglietti disponibili direttamente a botteghino.

Per info e prenotazioniย 3337779308, 10 euro (con tessera ARCI) ๐€๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ž ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ1, s๐ญ๐š๐ซ๐ญ ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ.๐Ÿ‘๐ŸŽ





Con la rassegna โ€œOFF Porta Napoliโ€ si รจ dato inizio nellโ€™ottobre 2020 alle attivitร del Little Theatre di Mercato Nuovo con la volontร di proporre a Taranto spettacoli del circuito OFF contemporaneo.

Il teatro OFF nasce a Broadway, o meglio fuori (off) Broadway per dare voce ai little theatres, spazi non convenzionali in cui si ambientano spettacoli alternativi al teatro classico di artisti professionisti non necessariamente conosciuti. OFF Porta Napoli mira quindi a portare in scena a Mercato Nuovo lโ€™offerta piรน innovativa del teatro italiano. Dopo il successo della stagione estiva, il โ€œLittle Theatreโ€ รจ pronto a ritornare in scena con un artista nostrano.



Giuseppe Marzio รจ un attore, autore e formatore di Ostuni, classe 1984. Si diploma in arte drammatica presso il Teatro Azione di Roma. Iscrittosi inizialmente per sconfiggere delle assurde timidezze, si รจ ritrovato poi felicemente fagocitato nel mondo del teatro, dove ormai esercita e quasi milita da piรน di 10 anni e spaziando in diversi generi.

Punta da sempre all’ecletticitร , ma glielo fanno pesare spesso e quando si sente poi sfinito dalla poca fiducia, gli salta il tappo e scrive da solo le sue performance.

SUPERMARZIOBROS

Una performance nata su richiesta, in seguito a video pubblicati sui social durante il periodo della pandemia, coadiuvata da altri monologhi giร portati in scena, ma che all’autore stesso scappava urgentemente di recitar di nuovo.

Con questo lavoro si tenta, tremando come sempre, di condire con ironia amara e stile tragicomico, tutti quegli argomenti che dividono nettamente le posizioni della gente o dai quali le persone prendono le distanze, pur di non affrontarli.

Religione, sessualitร , omofobia, violenza di genere, pandemia, matrimonio e cosรฌ via, strizzando un po’ l’occhio alla stand up comedy…