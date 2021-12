Superlega, vittoria di carattere della Prisma Taranto. 3-1 sulla Top Volley Cisterna

Tre punti che fanno classifica e morale. Nel giorno dell’Immacolata, la Prisma Taranto Volley torna alla vittoria sul terreno di casa del Palamazzola, dopo aver inanellato tre sconfitte consecutive. Gli uomini di coach Di Pinto hanno sconfitto per 3-1 (26-28, 25-22, 29-27, 27-25) la Top Volley Cisterna. Una partita ricca di insidie che Falaschi e compagni non hanno iniziato nel migliore dei modi ma che, nonostante la tensione e la buona pallavolo giocata dagli avversari, non ha fermato la voglia di riscatto del sestetto ionico.

Coach Di Pinto è partito con il classico starting-six: Falaschi in regia con Sabbi opposto; Joao Rafael e Randazzo schiacciatori, Di Martino-Alletti centrali con Laurenzano libero. Coach Soli ha risposto con la diagonale Baranowicz-Dirlic, Rinaldi e Maar schiacciatori, Bossi e Zingel centrali con Cavaccii libero.





Il Presidente della Gioiella Prisma Taranto Antonio Bongiovanni commenta la preziosa vittoria ottenuta dalla sua squadra in una sfida ad alta intensità agonistica: “Questo successo è importantissimo, soprattutto dal punto di vista psicologico: era fondamentale sbloccarci e ritrovare l’appuntamento con i tre punti Il risultato finale è frutto del lavoro svolto durante la settimana: il merito è degli atleti e del mister. Domenica prossima, contro Modena, mi aspetto lo stesso atteggiamento visto questa sera al PalaMazzola, a prescindere dalla formazione avversaria”.

Domenica prossima, la Gioiella Prisma Taranto tornerà nuovamente in campo: alle 15.30, la squadra di coach Di Pinto affronterà la Leo Shoes Modena al PalaPanini.

GIOIELLA PRISMA TARANTO-TOP VOLLEY CISTERNA 3-1 (26-28; 25-22; 29-27; 27-25)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Stefani (ne), Laurenzano (L), Palmisano (L), Alletti 10, Falaschi 1, Randazzo 5, Joao Rafael 19, Gironi 12, Sabbi 23, Pochini, Freimanis (ne), Di Martino 14, Dosanjh 3, Palonsky (ne). All.: Di Pinto

TOP VOLLEY CISTERNA: Zingel 7, Cavaccini (L), Saadat 1, Wiltenburg, Giani (ne), Maar 23, Rinaldi 5, Dirlic 23, Picchio, Bossi 12, Baranowicz 3, Raffaelli 8. All.: Soli. ARBITRI: Simbari-Boris. NOTE – Durata set: 38’, 33’, 46’, 32’. (CREDITS: foto di Aurelio Castellaneta)