Cus Jonico, rimonta fatale a Cassino

BPC VIRTUS CASSINO – CJ BASKET TARANTO 87-80

BPC Virtus Cassino: Michael Teghini 27 (8/12, 3/4), Federico Lestini 19 (2/3, 5/12), Simone Bagnoli 14 (7/13, 0/0), Vincenzo Provenzani 9 (3/7, 0/2), Niccolò Moffa 9 (3/3, 1/7), Karim abdoul Idrissou 6 (3/3, 0/0), Keller cedric Ly-lee 3 (0/0, 1/1), Uchenna Ani 0 (0/1, 0/3), Marco Gambelli 0 (0/0, 0/0), Gioele Curcio Pittiglio 0 (0/0, 0/0). All. Vettese.





CJ Basket Taranto: Alberto Conti 28 (9/14, 1/3), Riziero Ponziani 25 (11/16, 0/0), Biagio Sergio 12 (3/5, 2/7), Giovanni Gambarota 10 (2/2, 0/2), Manuel Diomede 5 (2/3, 0/0), Hugo Erkmaa 0 (0/2, 0/2), Ricards Klanskis 0 (0/0, 0/0), Andrea francesco Liace 0 (0/0, 0/0), Matteo Carone 0 (0/0, 0/0), Luca Cianci 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

Arbitri: Danilo Correale di Atripalda (AV) e Andrea Manganiello di San Giorgiodel Sannio (BN). Parziali: 15-22, 21-23, 18-22, 33-13. STAT VC – Tiri liberi: 5 / 5 – Rimbalzi: 31 11 + 20 (Simone Bagnoli, Niccolò Moffa 10) – Assist: 15 (Michael Teghini 7). STAT TA – Tiri liberi: 17 / 24 – Rimbalzi: 22 6 + 16 (Giovanni Gambarota 9) – Assist: 2 (Alberto Conti 2)

(foto di copertina diffusa dall’ufficio stampa del Cus Jonico) Il Cus Jonico Taranto che torna da Cassino con la terza sconfitta di fila nell’undicesima giornata del campionato di Serie B Old Wild West 2021/22, girone D, rimediata sul parquet della Virtus Cassino. Un ko che brucia ancora di più dal momento che per tre quarti i rossoblu sono stati quasi perfetti andando più volte in doppia cifra col vantaggio, trascinati dai 28 di Conti e 25 di Ponziani, anche a +14. Poi il black out assoluto dell’ultimo quarto con Teghini (27) e Lestini (19) trascinatori dei laziali nella rimonta decisiva.

Coach Olive parte con la novità Gambarota in quintetto al fianco di Sergio, Ponziani, Erkmaa e Sergio. Coach Vettese risponde con Teghini, Ani, Bagnoli, Provenzani, Ly-Lee. Domenica prossima al Palafiom di Taranto arriva la capolista Lions Bisceglie.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2021/22 – Risultati 11^ giornata

Forio Basket 1977-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 71-81

Meta Formia-Virtus Kleb Ragusa 60-63

Fidelia Torrenova-Virtus Arechi Salerno 70-67

Bava Pozzuoli-Moncada Energy Agrigento 56-85

BPC Virtus Cassino-CJ Basket Taranto 87-80

Pall. Viola Reggio Calabria-Geko PSA Sant’Antimo 66-75

Lions Basket Bisceglie-Lapietra Monopoli 80-64

Pavimaro Molfetta-Del.Fes Avellino 81-79

CLASSIFICA

Lions Basket Bisceglie 20 10-1

Moncada Energy Agrigento 18 9-2

Fidelia Torrenova 16 8-3

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 14 7-4

Virtus Arechi Salerno 14 7-4

Virtus Kleb Ragusa 14 7-4

Geko PSA Sant’Antimo 12 6-5

CJ Basket Taranto 10 5-6

Pavimaro Molfetta 10 5-6

Forio Basket 1977 10 5-6

Bava Pozzuoli 10 5-6

Pall. Viola Reggio Calabria 8 4-6

BPC Virtus Cassino 8 4-6

La Pietra Monopoli 6 3-8

Del.Fes Avellino 4 2-9

Meta Formia 0 0-11

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Prossimo turno (12^ giornata)

11/12/2021 19:00 Bava Pozzuoli-Pavimaro Molfetta

12/12/2021 18:00 Del.Fes Avellino-Forio Basket 1977

12/12/2021 18:00 CJ Basket Taranto-Lions Basket Bisceglie

12/12/2021 18:00 Virtus Kleb Ragusa-Pall. Viola Reggio Calabria

12/12/2021 18:00 Geko PSA Sant’Antimo-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

12/12/2021 18:00 Lapietra Monopoli-BPC Virtus Cassino

12/12/2021 18:00 Moncada Energy Agrigento-Fidelia Torrenova

12/12/2021 18:00 Virtus Arechi Salerno-Meta Formia

Tutte le gare in diretta streaming su LNP PASS