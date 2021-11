“Sacramento”, immagini e suoni all’alba a Spazioporto

Appuntamento all’alba a Spazioporto di Taranto per un’anteprima musicale. Ma non solo. Alle 5.17 del 14 novembre sul palco in via Niceforo Foca 28 si svolgerà la performance “Sacramento”, un progetto che si propone di unire immagini e suoni. Si tratta della sonorizzazione del film muto originale di Alessandro Gagliardo, musicato dal vivo da Iosonouncane, insieme a Bruno Germano e Amedeo Perri.

Sacramento sarà un rito collettivo. E’ intenzione degli autori, infatti, che la proiezione e la performance si svolgano di mattina presto, sul finire della notte. Sacramento sarà un concerto, ma sarà anche un film muto originale con la colonna sonora dal vivo, nulla a che vedere con i visual di un concerto di musica elettronica, dal momento che si porrà l’obiettivo di essere, innanzitutto, cinema.





“Iosonouncane si esibirà – spiega una nota stampa – in una performance che mira ad unire l’esperienza della creazione delle colonne sonore e quella dei live in cui vengono proposti brani suonati elettronicamente lasciando grande spazio

espressivo all’improvvisazione. Interessante è la genesi di questo evento unico, che nasce a maggio 2021 a pochi giorni dall’uscita del suo ultimo album “IRA”, quando Iosonouncane si reca a Roma per una breve residenza artistica presso lo

spazio teatrale Carrozzerie N.O.T. con l’obiettivo di comporre alcuni passaggi musicali per il film “Gli ultimi giorni dell’umanità” di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo. I contatti con la società Zomia, che da oltre tre anni è impegnata nella produzione dell’opera, andavano avanti da circa un anno. La residenza romana ha rappresentato l’’occasione di un incontro che si è presto rivelato un prezioso stimolo capace di innescare il desiderio di amplificare l’esperienza, per approfondire l’indagine sulla relazione tra il suono di Iosonouncane e la composizione per immagini a partire dal film in lavorazione”.

Iosonouncane (nome d’arte di Jacopo Incani) è un musicista sardo nato nel 1983. Nel 2010 esordisce con “La Macarena Su Roma” album che unisce elettronica lo-fi, canzone d’autore e uno sguardo sempre acuto sulla cronaca del momento in cui è stato scritto. Dopo il lungo tour de La Macarena, Iosonouncane si ritira per scrivere DIE del 2015, album che lo ha consacrato come il musicista di riferimento per l’intero panorama italiano. Ai primi posti delle classifiche di gradimento, è tuttora un long-seller, più volte ristampato ed esaurito.

Nel maggio del 2021 è uscito IRA un’opera monumentale pubblicata tra l’altro in triplo vinile e doppio cd, con la quale IOSONOUNCANE riafferma e ribadisce il suo ruolo di compositore e arrangiatore. Il regista del film ALESSANDRO GAGLIARDO si occupa di ricerca audiovisiva dal 2005, anno in cui fonda “Malastrada Film”. Nel corso degli anni è stato promotore di diversi progetti corali (Museo Mediterraneo di Antropologia Viva, Circolo Chénier, Genio Collettivo, Cubotto.org, per citarne alcuni) opere e ricerche, lavorando con attraversamenti discontinui e pseudonimi sempre rinnovati con la fotografia, la scrittura, l’informatica, gli archivi, il cinema.

Una parte significativa della sperimentazione sviluppata negli ultimi 16 anni confluisce proprio nella nella co-regia del film “Gli ultimi giorni dell’umanità”, insieme a Enrico Ghezzi. Quella di “Sacramento” è un’idea originale ed innovativa che punta a dare un nuovo significato al concetto di cinema, una performance che regalerà qualcosa di assolutamente inedito. Biglietti online su DICE a questo link: https://link.dice.fm/Qtc8OvZPykb Ingresso € 23 + d.p. Per info: 0992227218