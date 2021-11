Radici della legalità, il 22 novembre iniziativa all’istituto Vico-De Carolis di Taranto

Avrà inizio sabato 20 novembre 2021, una tre giorni di intense iniziative programmate dall’Arma dei Carabinieri, finalizzate a diffondere la cultura della legalità, la memoria delle vittime della criminalità organizzata, oltre che ad incrementare la consapevolezza delle nuove generazioni sull’indispensabilità dell’impegno sociale e della salvaguardia

ambientale.

“Tali iniziative – spiega una nota stampa – si collocano nel progetto nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, teso a diffondere la consapevolezza dell’importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale, nonché nel progetto “Radici della legalità”, di intesa con la Fondazione Falcone. Nella giornata odierna (20 novembre) in tutte le Regioni e le Province autonome d’Italia saranno messe a dimora altrettante piante di Falcone per costituire così un ideale bosco diffuso della legalità”.





A Taranto la manifestazione si terrà, invece, lunedì 22 novembre 2021, a partire dalle ore 09:15, presso l’Istituto Comprensivo “Vico-De Carolis” nel quartiere Tamburi. Vi prenderanno parte i rappresentanti istituzionali ma, soprattutto oltre 100 alunni della scuola primaria, accompagnati dai loro insegnanti. Ad accoglierli sarà il comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto, Ten. Col. Marino Martellotta.

“Tutti i reparti dei Carabinieri Forestali della provincia ionica – spiega la nota stampa – saranno impegnati in un vasto programma di incontri di educazione ambientale con la popolazione scolastica, con la partecipazione di oltre 700 studenti di 30 classi di 7 plessi scolastici, ove saranno messe a dimora altrettante piante. In questo modo l’Arma ha inteso fornire il proprio qualificato contributo per salvaguardare le prospettive di vita ed orientare lo sviluppo sostenibile delle attuali e future generazioni, conformemente al processo in atto di transizione ecologica. A Taranto e nella provincia, sarà così possibile il coinvolgimento dei cittadini nonché degli studenti e dei rappresentanti del mondo della Scuola, con il quale i Carabinieri Forestali hanno da tempo un solido e proficuo rapporto di collaborazione nel campo dell’educazione ambientale, con l’obiettivo di sviluppare comportamenti positivi per la conservazione del patrimonio ambientale e forestale”.