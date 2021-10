Prisma Taranto Volley, al via la prevendita per la gara del 3 novembre al PalaMazzola

La Gioiella Prisma Taranto Volley comunica che è attiva la prevendita dei tagliandi relativi all’incontro valevole per la quarta giornata di Superlega Credem Banca contro la Sir Safey Conad Perugia. L’incontro si terrà mercoledì 3 novembre, alle ore 20.30, presso il Palamazzola.

I tagliandi saranno acquistabili presso il Bar Tabacchi Pausa Caffè sito in viale Trentino 5/B o presso il circuito Etes Ticketing, raggiungibile dal sito www.etes.it. Presso il punto vendita, gestito da Gabriele Caracciolo, nella giornata di mercoledì 27 ottobre, dalle 10.00 alle 11.15, gli atleti della Gioiella Prisma Taranto Volley Fabrizio Gironi, Gabriele Laurenzano e Gustavs Freimanis consegneranno, a tutti gli acquirenti, il titolo d’acquisto per l’accesso al PalaMazzola.





Per tutti i supporters rossoblù sarà anche un’occasione per poter conversare con i giocatori e scattare delle foto-ricordo con i propri beniamini. La società comunica, inoltre, la chiusura della campagna abbonamenti per il girone d’andata del campionato di Superlega Credem Banca.

PREZZI GIOIELLA PRISMA TARANTO VOLLEY – SIR SAFETY CONAD PERUGIA

INTERO: € 23,00 incluso diritto di prevendita; RIDOTTO: € 18,00 incluso diritto di prevendita Fascia d’età: 12-18 anni –Over65; RIDOTTO: € 3,00 incluso diritto di prevendita – Fascia d’età: 3-11 anni.

SETTORE OSPITI: Alla tifoseria ospite sono stati riservati i settori “S” e “T” del Palamazzola. I tagliandi per il settore ospiti potranno essere acquistati online sul sito www.etes.it o presso la Tabaccheria Pellas sita in via Fratelli Pellas 62 a Perugia. La prevendita per il settore ospiti terminerà alle ore 12 di mercoledì 3 novembre.