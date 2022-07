Pinna Nobilis in via di estinzione, ma a Taranto individuati esemplari vivi

Presente da milioni di anni, ha dominato i fondali dei nostri mari. La Pinna Nobilis, il più grande mollusco bivalve del Mar Mediterraneo, può vivere oltre 20 anni e raggiungere la dimensione di un metro.

Questo gigante dei molluschi era massicciamente presente nel Mar Piccolo di Taranto.





L’associazione ‘Mare per Sempre’ ne ha effettuato lo studio e il monitoraggio. “Già nel 2015, al 46° Congresso del S.I.B.M. (Societa’ Italiana Biologia

Marina) – spiega, una nota stampa, Mare per Sempre – dopo aver censito migliaia di esemplari nel Mar Piccolo di Taranto, è stato presentato un inedito studio scientifico riguardante la popolazione della specie protetta dal tema “Recent observations of Pinna Nobilis in the Mar Piccolo basin (Gulf of Taranto, Mediterranean Sea) e pubblicato sulla rivista scientifica “Mediterraneansea’’.





Ma dal 2016 la popolazione ha subito un grave tracollo a causa di un’infezione prodotta da un protozoo e da altre patologie ancora in fase di studio. Lo IUCN (Unione internazionale per la conservazionedella natura) ha riclassificato la Pinna Nobilis “CRITICALLY ENDANGERED SPECIES” (Pericolo Critico) ovvero il livello prima dell’estinzione.

Il costante monitoraggio di Mare Per Sempre in questo periodo ha prodotto un piccolo ma grande risultato. Grazie alla collaborazione con il personale della Guardia Costiera di Taranto – si legge infine nella nota a firma del presidente dell’associazione, Arturo Casale – il ritrovamento di alcuni esemplari vivi fa ben sperare per la conservazione della specie. La resilienza del Mare di Taranto stimola la ricerca di esemplari di questa preziosa specie in via di estinzione”.