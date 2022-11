Palasport & Friends all’Orfeo, ricordando Stefano D’Orazio

Palasport & Friends – In ricordo di Stefano D’Orazio”, domani lunedì 21 novembre alle 21 al Teatro Orfeo di Taranto.

Prevendite on line e al botteghino procedono speditamente. Come lo scorso anno, numerose le prenotazioni da fan dei Pooh che verranno ad assistere alla serata da ogni parte d’Italia. Sul palcoscenico, i Palasport, i fratelli Pier e Claudio Giuffrida, fondatori del gruppo, Lorenzo Ancona e Cosimo Ciniero.





Sarà un momento nel quale lo storico batterista dei Pooh sarà ricordato come musicista, autore di canzoni di successo, libri e musical, molti dei quali rappresentati proprio nel teatro tarantino diretto da Adriano Di Giorgio (Aladin, Cercasi Cenerentola, W Zorro, Mamma mia). Ma anche sotto il profilo umano con le numerose partecipazioni in qualità di testimonial a campagne di sensibilizzazione (Aido, Wwf, contro Aids, ecc.).

Nel corso della serata, oltre ad uno spettacolo di musica, canzoni e sorprese, previsti videomessaggi, la presenza di solisti e performer che hanno conosciuto e ammirato il grande artista romano. Storie personali e grandi emozioni. Fra gli ospiti, Roberto Ciufoli e Graziano Galatone. Interverrà il giornalista Claudio Frascella.

Quella in programma all’Orfeo è la seconda serata in memoria di D’Orazio (la prima nel novembre 2021, presenti anche Tiziana Giardoni e Silvia Di Stefano, rispettivamente moglie e figlia dell’artista) che aveva un grande legame con la città di Taranto e non solo per i numerosi concerti tenuti con i suoi “amici per sempre” (Mazzola, Iacovone, Saram, Teatro tenda, ecc.). Sulle tavole dell’Orfeo, i Palasport suoneranno con gli strumenti originali appartenuti agli stessi D’Orazio, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, collezionati in tutti questi anni.

Anche quest’anno la tribute-band tarantina dei Palasport, vincitrice del primo e unico talent svoltosi alla presenza degli stessi Pooh in giuria (Ponte di Legno, Brescia), ha pensato ad uno spettacolo fra musica e beneficenza che rispettasse grandezza artistica e generosità di Stefano D’Orazio. Il grande artista, insieme ai compagni di avventura Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, protagonisti di una delle più belle pagine della musica leggera italiana, non aveva mai perso occasione di coniugare l’attività artistica al sociale, dal 1971 al 2009, per poi tornare a suonare con i suoi “amici per sempre” nel 2015 nel tour del cinquantennale.

Fra quanti interverranno – si legge nella nota – confermata la presenza di Roberto Ciufoli che interpreterà momenti tratti dalle opere dell’artista romano. Confermata anche la presenza di Graziano Galatone, che ha voluto prendere parte alla serata nonostante il giorno prima sia impegnato a Catania e il giorno dopo ad Eboli con “Notre Dame de Paris”. Questi gli altri artisti che hanno dato massima disponibilità a partecipare alla serata dedicata a Stefano D’Orazio: il violinista Francesco Greco, il soprano Angela Massafra, l’attore Giorgio Consoli, Non solo Zero (tributo a Renato Zero, altro grande amico del batterista dei Pooh), Franco Cosa, Team Energy, con Francesco Tinelli, coreografo e ballerino, spesso impegnato al “Power Hits RTL125.5” (Verona) e al “Tim Music Awards” (Raiuno), Ohm, tribute-band con chitarra rigorosamente pinkfloydiana miscelata a un brano strumentale. Interverrà il giornalista Claudio Frascella, amico di D’Orazio, con il quale collaborò, fra le altre cose, alla realizzazione del “Pooh Book”, la storia del popolare gruppo musicale in sei album’.

Info: 329.0779521. Acquisto ticket online su www.teatrorfeo.it (dopo le 18.00 info allo stesso botteghino del teatro Orfeo, 099.4533590).