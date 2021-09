Paisiello Festival, gran finale nel duomo di Taranto con la “Messa per l’incoronazione di Napoleone”

Al Giovanni Paisiello Festival di Taranto organizzato dagli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” si va verso il gran finale: l’evento di giovedì 30 settembre, ore 21, nel Duomo di San Cataldo, con la «Messa per l’Incoronazione di Napoleone» composta da Paisiello per la pomposa cerimonia di autoinvestitura del generale francese avvenuta a Notre Dame nel 1804 e immortalata in un celebre quadro dal pittore Jacques-Louis David.

L’appuntamento di chiusura del festival, momento di punta dell’intera manifestazione, quest’anno dedicata dal direttore artistico Lorenzo Mattei ai rapporti tra il musicista tarantino e Bonaparte, mercoledì 29 settembre, alle ore 18, viene preceduto, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, dalla tavola rotonda «Paisiello e Napoleone, Napoli e Parigi» con Giulia Giovani dell’Università di Siena, Galliano Ciliberti del Conservatorio di Monopoli, Teresa Bosco dell’Alliance Française ed Ennio Pascarella, autore della monografia «Il sogno di Napoleone» per l’editrice Scorpione. La conversazione, alla quale si accede con ingresso libero sino a esaurimento dei posti, sarà coordinata da Lorenzo Mattei e introdotta dal saluto del vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Taranto, Fabiano Marti.





Per celebrare il bicentenario della morte di Napoleone il Giovanni Paisiello Festival propone, quindi, una giornata di studi durante la quale si approfondiranno non solo i rapporti di committenza che legarono Paisiello alla Parigi napoleonica, ma anche tutti gli aspetti relativi alla produzione e alla fruizione della musica vocale e strumentale degli italiani in Francia nel primo Ottocento.

Quindi, il gran finale, giovedì 30 settembre, nel Duomo di San Cataldo, dove – subito dopo la consegna del Premio Giovanni Paisiello Festival a una personalità che verrà rivelata il giorno stesso del conferimento – si ascolterà la «Messa in si bemolle per l’Incoronazione di Napoleone» composta da Paisiello per il sontuoso rito svoltosi a Notre Dame di Parigi nel 1804 e immortalato nella celebre tela di David. Contestualmente, verranno proposti i mottetti «Vivat Deus», «Heu nos Jam Velum», «Nos est in vita amara», «O mortales summo ardore» e «In tuo beato ardore» scritti per la Cappella Palatina di Giuseppe Bonaparte, salito su quel trono delle Due Sicilie che passerà poi a Gioacchino Murat prima della restaurazione borbonica.

Si tratta di una prima esecuzione assoluta in tempi moderni affidata, come la «Messa per l’Incoronazione», ai talenti pugliesi dell’Orchestra da Camera e Coro del Giovanni Paisiello Festival diretti da Pierluigi Lippolis, con solisti il soprano Mari De Biasi, il tenore Ma Yumeng e il basso Francesco Masilla. Inoltre, all’interno del Duomo di San Cataldo, verranno riprodotte le meravigliose vetrate della cattedrale parigina con un prezioso progetto di videomapping.

Anche quest’anno il Giovanni Paisiello Festival è organizzato sotto l’egida del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, oltre a Conad e Banca di Taranto, e il patrocinio del Comune di Taranto. I biglietti per il concerto nel Duomo di San Cataldo sono in vendita al costo di € 20,00 presso la sede degli Amici della Musica in via Abruzzo n. 61 – Tel. 099.7303972 – 329.3462658 e on-line sul sito Liveticket.it. Si accede esclusivamente con il Green Pass. Tutte le info sono sul sito www.giovannipaisiellofestival.it.