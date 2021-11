Oscar Farinetti presenta il suo nuovo libro all’Orfeo di Taranto

Ritornano in presenza gli incontri con l’autore organizzati dalla BCC San Marzano in collaborazione con il Festival del Libro Possibile e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune. Venerdì 5 novembre, alle 18, Oscar Farinetti presenta il suo ultimo libro “Never Quiet”, edito da Rizzoli, presso lo storico Teatro Orfeo di Taranto. Introduce il presidente della BCC San Marzano Emanuele di Palma, modera la direttrice artistica del Libro Possibile Rosella Santoro.

Dai suoi inizi col padre all’esperienza di leader, il fondatore di Eataly si racconta spiegando già nell’introduzione del romanzo il titolo “Never Quiet”. Lo scrittore-imprenditore piemontese mostra cosa significa per lui ‘fare impresa’ con coraggio e fatica e quali sono i valori essenziali del buon ‘mercante’, ma anche cosa vuol dire scontrarsi con la burocrazia e come scegliere “i buoni compagni di viaggio”.





“Bad decision is better than no decision” è una delle lezioni di questo libro: si prende una direzione e si tengono gli occhi bene aperti sulla strada. La storia di Farinetti dimostra come sia fondamentale riuscire nella vita a trasformare le difficoltà in opportunità. Questa‘impostazione filosofica’ consente di affrontare al meglio – secondo l’Autore – le complesse sfide che le nuove generazioni (non solo gli imprenditori) dovranno affrontare per scrivere la storia del futuro.

L’incontro si svolgerà nel rigoroso rispetto delle normative anti Covid-19, con verifica del Green Pass. Ingresso libero – ore 18.00 – previa registrazione obbligatoria su www.bccsanmarzano.it – Info 348/1532197