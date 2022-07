Orchestra della Magna Grecia, omaggio a Whitney Houston in Villa Peripato

Giovedì 7 luglio, alle 21.00, nell’Arena Villa Peripato nuovo appuntamento con il Magna Grecia Festival. In programma, “Indimenticabile Whitney”, con la straordinaria Belinda Davids e l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli. Spettacolo particolarmente atteso considerando la popolarità di un repertorio amatissimo come quello di Whitney Houston (ingresso, 10euro).

Entusiasta del programma musicale e della protagonista, lo stesso Molinelli. «Belinda è una cantante straordinaria – afferma – felice di portarla per la prima volta in Italia con un omaggio in chiave sinfonica dedicato all’intramontabile Whitney Houston; Belinda, con la quale collaboro da molti anni fin dal nostro primo incontro a Mosca in un memorabile concerto sold-out con seimila spettatori. Con le sue quattro ottave di estensione vocale e le raffinate sfumature, riesce a modulare il canto con varietà infinita, come se fosse uno strumento». Il Magna Grecia Festival, con la direzione artistica del maestro Piero Romano, è una rassegna realizzata dall’ICO Magna Grecia, in collaborazione con Comune di Taranto, Regione Puglia, Ministero della Cultura, sostenuta da BCC San Marzano di San Giuseppe, Varvaglione 1921, Five Motors, Programma Sviluppo, Teleperformance, Ninfole e Kyma Mobilità.





Talento lampante fin dalla tenera età, Belinda Davids vanta un’estensione vocale di ben quattro ottave, che la mette in compagnia di grandi voci come quelle di Minnie Riperton, Mariah Carey, Christina Aguilera e Freddie Mercury. Il suo vero amore è l’R&B, si ispira ad Aretha Franklin, Anita Baker, Chaka Khan, Donny Hathaway, Michael Jackson e, naturalmente, l’artista che ha avuto il maggiore impatto sulla sua vita: Whitney Houston. Pubblica, fra gli altri, “We Go Together”, numero uno per settimane nelle classifiche RiSA in Sud Africa. Apre i concerti di artisti internazionali, fra questi: Michael Jackson, The Manhattans, The Temptations e Peaches and Herbs.

Nel 2013, batte quindicimila aspiranti al ruolo di protagonista nelle selezioni di The Greatest Love of All di Showtime Australia. In seguito al successo, compie tour in Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Russia, Svizzera, Australia e Sud Africa. Nel 2017 vince anche il programma televisivo Even Better Than the Real Thing della BBC (la sua interpretazione di “I Will Always Love You” continua a raccogliere milioni di visualizzazioni online).

Nei suoi programmi, con lo spettacolo “The Greatest Love of All” compie tour in Stati Uniti, Sud Africa, Europa, Irlanda e Regno Unito. Speciali esibizioni solistiche e orchestrali nel Regno Unito, in Sud Africa e, appunto, Italia.

Sito: orchestramagnagrecia.it