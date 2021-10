Ognissanti e Defunti, orari e percorsi bus per i cimiteri di Taranto e Talsano

Anche quest’anno, in occasione della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, dalle ore 7.00 al tramonto nelle giornate di lunedì 1 e di martedì 2 novembre, Kyma Mobilità “rinforzerà” linee degli autobus con corse

speciali aggiuntive che prolungheranno i tradizionali percorsi fino a raggiungere i cimiteri della città: il “San Brunone” di Taranto e il “Santa Maria Porta del Cielo” di Talsano, dove ci sarà il loro capolinea.

Gli autobus che effettueranno tale servizio riporteranno, oltre al normale indicatore di linea, anche la dicitura “CIMITERO”. Sono state attivate corse speciali aggiuntive sulle Linee 1/2, 3, 8, 17, 15 per il Cimitero “San Brunone” e sulla Linea 23 per il “Santa Maria Porta del Cielo”. Per il Cimitero di Talsano, inoltre, in queste due giornate Kyma Mobilità ha attivato anche uno speciale servizio di navetta che lo collegherà ai quartieri di San Vito e di Lama.





Gli orari, le frequenze e le fermate intermedie che effettueranno le corse speciali aggiuntive degli autobus per i cimiteri sono consultabili in dettaglio sulla sezione NOTIZIE del sito di Kyma Mobilità www.amat.taranto.it. Il personale addetto alle verifiche dei titoli di viaggio sarà dotato di biglietti di corsa semplice (BIO), da vendere all’utenza che ne dovesse risultare sprovvista.

COLLEGAMENTI CON CIMITERO DI VIA SAN BRUNONE

Linea 1/2 recante indicazione “CIMITERO”: dopo il consueto percorso fino a via Napoli, prosegue per via Orsini; sx via Machiavelli; dx via Lisippo; sx via Savino; Cimitero Porta Tamburi – via Cimitero; dx Cimitero Ingresso Principale – dx via San Brunone; Cimitero ingresso Porta Nuova; (inversione) via San Brunone; dx via Machiavelli; rotatoria con S.S. 7; Cavalcavia; Stazione FF.S; prosegue su percorso normale.

Linea 3 recante indicazione “CIMITERO”: dopo il consueto percorso fino a via Orsini prosegue sx via Machiavelli; dx via Lisippo; sx via Savino; Cimitero Porta Tamburi – via Cimitero; dx Cimitero Ingresso Principale – dx via San Brunone; Cimitero ingresso Porta Nuova; (inversione) via San Brunone; dx via Machiavelli; rotatoria con S.S. 7; Cavalcavia; Stazione FF.S; prosegue su percorso normale.

Linea 8 recante indicazione “CIMITERO”: dopo il consueto percorso fino a Stazione FF.S. prosegue per via Orsini; sx via Machiavelli; dx via Lisippo; sx via Savino; Cimitero Porta Tamburi – via Cimitero; dx Cimitero Ingresso Principale – dx via San Brunone; Cimitero ingresso Porta Nuova; (inversione) via San Brunone; dx via Machiavelli; rotatoria con S.S. 7; Cavalcavia; Stazione FF.S; prosegue su percorso normale.

Linea 17 da PAOLO VI recante indicazione “CIMITERO” – frequenza ogni 30 minuti: dopo il consueto percorso di linea 17 nel quartiere Paolo VI: via Galeso; dx via Orsini; sx via Machiavelli; dx via Lisippo; sx via Savino; Cimitero Porta Tamburi – via Cimitero; dx Cimitero Ingresso Principale – dx via San Brunone; Cimitero ingresso Porta Nuova. (inversione) via San Brunone; sx via Machiavelli; dx via Orsini; sx via Galeso e prosegue su percorso normale.

Linea 15 da Lido Azzurro a Cimitero: giunti alla Stazione FF.S. coincidenza con uno degli autobus diretti al Cimitero;

Linea 15 da Cimitero a Lido Azzurro: stazione FF.S.; via Orsini; via Machiavelli; Cimitero Ingresso Principale; via San Brunone; dx via Machiavelli; rotatoria per S.S. 106; Lido Azzurro.

COLLEGAMENTI CON IL CIMITERO DI TALSANO “Santa Maria Porta del Cielo”

Linea 23: via Consiglio; via C. Battisti; V.le Magna Grecia; V.le Jonio; via Unità d’Italia; Talsano – Sanarica – Cimitero di Talsano; via Sovito Quarto – via Savino; C.so Vitt. Emanuele; via Unità d’Italia; V.le Jonio; V.le Magna Grecia; via C. Battisti; via Consiglio.

Navetta San Vito / Lama – Cimitero di Talsano: via Anello di San Cataldo; via Vizzarro; via Lama; Circonvallazione dei Fiori; via Carlo Magno; via Gregorio VII; via Mediterraneo; rotatoria con via San Domenico (ex concessionaria auto) dx per via Unità d’Italia; Talsano C.so Vitt. Emanuele; via per Faggiano – Cimitero di Talsano; via Sovito Quarto – via Savino; C.so Vitt. Emanuele; via Unità d’Italia; a sx per via Mediterraneo (benzinaio Q8); via Mediterraneo; via Carlo Magno; Circonvallazione dei Fiori; via Lama; via Vizzarro; San Vito via Anello di San Cataldo.

Le partenze saranno le seguenti:

 da San Vito: ore 7:45 – 9:00 – 10:30 – 12:00 – 13:30 – 15:00

 da Cimitero Talsano: ore 9:45 – 11:15 – 12:40 – 14:10 – 15:45 – 17:00