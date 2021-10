Nuoto, il tarantino Cristiano Boggia in Nazionale giovanile. Oro e argento alla Mediterranean Cup 2021

Un giovane nuotatore tarantino brilla a Belgrado con la Nazionale giovanile durante la Mediterranean Swimming Cup 2021 (Coppa Comen). Si tratta di una competizione di elevato livello agonistico e tecnico che era in programma a giugno, rinviata a causa della pandemia. Il nuotatore è Cristiano Boggia dal prossimo anno in forza al Circolo Aniene di Roma, allenato alla piscina Meridiana di Taranto da Romolo Mancinelli, lo stesso coach della campionessa paralimpica Vittoria Bianco.

Boggia è salito sul gradino più alto del podio nella staffetta 4 x 100 stile libero. Con lui gli altri componenti del quartetto d’oro: Davide Passafaro, Lorenzo Galossi e Lorenzo Bellavia. 3’27″29 il tempo ottenuto davanti a Francia e Spagna. Il giovane atleta tarantino ha gareggiato anche nei 50 stile libero chiusi in 23″65. Un tempo che gli è valso la medaglia d’argento alle spalle di Davide Passafaro che ha fermato il cronometro a 23″48.





Una bella soddisfazione per il nuotatore tarantino, anche se coach Mancinelli non nasconde qualche rammarico come ha dichiarato all’edizione pugliese del Corriere dello Sport. “Un errore tecnico – ha detto Mancinelli intervistato da Ciro Sanarica – ha impedito a Cristiano di cogliere il successo nei 50 stile, distanza sulla quale ha nelle corde il primato italiano. Tuttavia quanto fatto è motivo di grande orgoglio”.

La Nazionale guidata dal tecnico responsabile delle squadre giovanili Walter Bolognani a Belgrado ha vinto tutto. In testa nella classifica per nazioni con 985 punti (485 con i ragazzi e 398 con le ragazze), si è aggiudicata anche il medagliere con 39 medaglie (20 d’oro, 14 d’argento e 5 di bronzo).