Nuoto, due squadre della provincia di Taranto sul podio all’Open Water di Monopoli

Si svolgerà a Giovinazzo, il prossimo 11 settembre, l’ultimo appuntamento del circuito “Open Water”, organizzato dalla Fin-Puglia (Federazione italiana nuoto). Il nuoto in acque libere conquista sempre più appassionati e si conferma essere un ottimo veicolo di promozione e attrazione turistica.

La “Netium Swim Race” di Giovinazzo, la quarta del circuito, si disputerà sulla distanza dei 3 km (mezzo fondo). Gli atleti dovranno percorrere per due volte un triangolo di 1500mt complessivi. La partenza della gara è prevista per le 9.30. Sono ammesse le categorie esordienti, ragazzi, assoluti e master. Per le iscrizioni c’è tempo fino al 7 settembre.





Domenica scorsa, 29 agosto, invece, si è svolta la terza tappa del circuito nazionale e regionale in acque libere a Monopoli. La competizione ha fatto registrare un successo in termini di atleti iscritti, molti dei quali provenienti da fuori regione. La manifestazione è stata organizzata dai Responsabili del settore Nuoto in Acque Libere e del Salvamento didattico Ruggiero Messina e Lorenc Feleqi, grazie alla società ASD Madagascar con il Presidente Fabio Ruta con la collaborazione di “BELUGA sport and fun”.

Nella classifica di società, sul podio sono salite due compagini della provincia di Taranto. Gli atleti dell’Aquatika di Martina Franca hanno conquistato il gradino più alto. Alle loro spalle la Mediterraneo Sport di Taranto. Per quanto riguarda le prove individuali, riprendiamo quanto scrive Stefano Palazzo (area comunicazione-settore nuoto agonistico), sul sito ufficiale di Fin Puglia, “nelle due competizioni federali in programma per gli agonisti trionfano Dalila Tamburrano e Francesco Massafra dell’Olimpica Salentina, confermandosi ancora una volta ai vertici dell’open water in Puglia sia nel miglio marino che nella mezzo fondo. Per gli atleti della categoria Master nella mezzo fondo vittoria del toscano Claudio Fantoni della Firenze Nuota Master per gli uomini e Laura Palasciano della Flaminio Sporting Club, primi dei pugliesi Raffaella Svelto della Meridiana Nuoto Taranto e Francesco Ricci della Acli Nuoto Brindisi.

Nel Miglio Marino sugli scudi Marzia di Giovanni e Andrea Gruarin del team Uisp Nuoto Cordenons mentre per la Puglia si classificati primi nella classifica generale Raffaella Perrotta dell’Aquatika ed il suo compagno di team Enea Cleri. Presenti alle premiazioni il Sindaco di Monopoli Angelo Annese ed il suo Assessore al Turismo e Sport Cristian Iaia e la graditissima presenza del Grand’Ufficiale Barone Vitantonio Colucci”. (CREDITS: la foto a corredo di questo articolo è di Leo Muscara per Fin-Puglia)