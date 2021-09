Bicinpuglia mountain bike, doppia tappa nel fine settimana a Rutigliano e Massafra

Il circuito Bicinpuglia, dopo una breve pausa, riparte e propone due tappe riservate alla sezione cross country nel breve volgere di 24 ore. Si comincia sabato 4 settembre, con l’esordio assoluto del Trofeo Borgo Antico, organizzato a Rutigliano (Bari) dai responsabili di “Sali in Sella Store”.

La gara si articola su un percorso di 2,7 km da ripetere più volte, con passaggi sia su sterrato che su asfalto, proprio nel centro del paese. Le iscrizioni, al costo di 15 euro, vanno effettuate entro venerdì. La prova prenderà il via alle 20:30, con il tracciato illuminato artificialmente dando all’evento un fascino particolare. All’arrivo… birra per tutti gli atleti ai tavoli di ristoro.





Anche la tappa di domenica si svolgerà in notturna, con partenza alle 20:00. Si tratta della “Night Race Centro Storico” in programma a Massafra, in provincia di Taranto, che vanta una tradizione nella specialità mountain bike. L’evento, valido come prova di qualificazione per i Campionati Italiani Uisp, si disputa su un circuito di 2 km da ripetere 10 volte, con un dislivello di 45 metri a tornata.

Il circuito si snoda per intero nel centro storico di Massafra con scalinate, rampe in legno, svolte improvvise attraverso i vicoletti della città e transitando anche nel bellissimo castello medievale. Iscrizioni per un massimo di 100 atleti, al costo di 15 euro, con ritrovo e start da Piazza Giuseppe Garibaldi. A fine gara estrazione di premi a sorteggio tra cui un monopattino elettrico, uno smart watch Garmin e una cassa bluetooth. (CREDITS: la foto a corredo di questo articolo è fornita dall’ufficio stampa)