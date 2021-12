Mottola, narrazioni digitali in onore di Thomas Becket: quando e come assistere

Mottola è pronta ad illuminarsi con le suggestioni di Thomas Becket AD 1170. La cittadina ionica omaggia il suo Santo patrono con luci, suoni, narrazioni e grafica digitale nell’Immersive Art Experience.

Da oggi 27 dicembre e sino al 9 gennaio, dalle ore 18 alle 22, nella Chiesa del Convento a Mottola (in via Vito Sansonetti 41) sarà possibile assistere ad una combinazione di arte iconica e animazione digitale. “History, Light & Sword” il tema scelto per questa edizione.





Il progetto, vincitore del bando per le rievocazioni storiche del ministero della Cultura, è a cura dell’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket con la collaborazione del Comune di Mottola. Regia Antonio Minelli, parte tecnica affidata a Full Service di Luigi Nardelli. Il percorso immersivo è visitabile gratuitamente, previa prenotazione sul sito www.becket1170.it. Si accede solo con mascherina, a piccoli gruppi e muniti di green pass. Il progetto è realizzato nel rispetto della normativa anti- Covid.