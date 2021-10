Migranti e viaggiatori, fa tappa a Taranto il Festival del turismo responsabile

Il festival itinerante dedicato al Turismo Responsabile, IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori, farà tappa anche a Taranto.

La manifestazione è giunta alla tredicesima edizione e vanta una rete (700 realtà nazionali e non) che coinvolge quest’anno 16 Regioni, per un totale di 25 Tappe.

“Il festival – informa una nota stampa – torna a ragionare sui nuovi modelli del viaggiare, proponendo alternative sostenibili all’ormai superato ‘turismo di massa’ e modi di viaggiare che rispettino le comunità ospitanti. Diritto di respirare è il tema portante del festival per tutto il 2021. L’azione della rete del festival su nuovi modelli di viaggio lento continua e, in due anni segnati dalla pandemia, ora più che mai l’intero settore del turismo deve fare i conti con la necessità di ridisegnare il proprio futuro verso scelte sostenibili e più attente alle comunità e ai territori”.





La manifestazione farà tappa a Taranto e nella Terra delle Gravine nel week end 8/10 ottobre con un ricco programma di eventi concordati con i partners della rete locale. In preparazione, si è tenuta un’iniziativa guidata dall’Associazione “Le Vie Tarantine”, che ha attraversato il territorio delle 100 Masserie di Crispiano e ha fatto da trampolino di lancio della tappa.

L’escursione, denominata “Il respiro dei pellegrini in cammino”, si è sviluppata nelle terre a nord di Crispiano, tra la contrada medievale di San Simone e i monti della Murgia. “Camminando lungo strade di campagna e sentieri boscosi – continua la nota stampa – un folto gruppo di camminatori di tutte le età si è messo in marcia tra antiche chiese, cappelle rurali e masserie, testimoni del culto di San Michele Arcangelo, oggi inseriti nel circuito degli itinerari Callis Sanctis Michaelis”.

Lunedì 4 ottobre, alle 11, nella Biblioteca “Acclavio” di Taranto, è in programma la conferenza stampa di presentazione del Festival. Nell’occasione “la rete locale di IT.A.CÀ firmerà il Patto Educativo di Comunità, entrando così a far parte della comunità educante del progetto “Lost in Education”, del comitato italiano per l’UNICEF Fondazione Onlus e Arciragazzi Nazionale, che coinvolge studenti, associazioni e istituzioni della città di Taranto”. Qui il programma completo del Festival: https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-

taranto/