Mercoledì Taranto-Andria, per i più giovani prezzi ridotti in curva e gradinata

Il Taranto per riscattare la sonora sconfitta di ieri, a Catanzaro. L’Andria per tentare di lasciare l’ultimo posto in classifica, dopo il pari con l’Avellino. Dopodomani sera 20 ottobre, ore 21, un altro derby di Puglia del girone C della Lega Pro.

Allo Iacovone si giocherà un classico degli ultimi anni. Per l’occasione, a partire dalla gara di mercoledì 20 otttobre, nei settori CURVA e GRADINATA saranno applicati prezzi ridotti: per i bambini fino a 12 anni compiuti, costo del biglietto 2,50 euro più i diritti di prevendita. Per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni compiuti, il costo sarà di 6 euro più i diritti di prevendita (leggi anche qui).





