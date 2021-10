Catanzaro-Taranto 3-0, mercoledì allo Iacovone arriva l’Andria

(foto repertorio, Taranto-Latina) Mettiamola così, consideriamo un 3-0 come il delta tra chi gioca per la B e chi gioca per restare in C. Sia chiaro, i rossoblu hanno perso punti con Monterosi e Vibonese, non certo oggi a Catanzaro dove un eventuale pareggio sarebbe stato d’oro. E quanto fatto sinora in campionato (13 punti) non può essere svilito da questa sonora sconfitta. Ma Laterza ha ragione quando alla sua squadra chiede maggiore personalità. Serve, a prescindere.



Fra tre giorni, allo Iacovone, ci saranno altri tre punti in palio, buoni per l’obiettivo dichiarato. Vanno presi.







Ha vinto il più forte, intanto, in Calabria. Ha vinto la squadra che nel primo tempo ha sferrato un micidiale uno-due, nel momento in cui il Taranto stava rialzandosi dopo un avvio contratto, e che nel secondo tempo ha saputo subire il ritorno sterile dei rossoblu, colpendo su rigore a dieci minuti dalla fine.

Niente da dire sulla vittoria dei calabresi, ancora imbattuti. La squadra giallorossa lotterà per la B. Peccato per quelle occasioni di Saraniti alla fine del primo tempo e poi, ancora sul 2-0, nella ripresa. Bene Ferrara, tra i pochi oltre la sufficienza, ma la domenica del Taranto è complessivamente e comunque da dimenticare: per la prestazione dei primi 45′ (approccio fiacco, troppi errori in uscita) e per gli episodi che hanno denunciato lacune tra centrocampo e difesa, soprattutto a destra. Meglio nella ripresa, anche se infruttuosa, la squadra di Laterza ha provato a reagire costruendo qualche spunto interessante. Ma sporadico.



Oggi, però, il Taranto in novanta minuti ha preso tre gol, tanti quanti ne aveva subiti nelle precedenti otto partite. Il Catanzaro è apparso di un gradino superiore, come da previsioni. E’ un campionato difficile che non dà tregua. Mercoledì allo Iacovone arriva l’Andria (ore21). Il Taranto è chiamato a reagire di fronte al suo pubblico.

SECONDO TEMPO C’è un cambio. Nel Catanzaro fuori Cianci dentro Vazquez.

13′ st occasione per Saraniti, palla in angolo. Nel Taranto entrano Santarpia e Belloq per Labriola e Civilleri.

21′ st Catanzaro vicino al terzo gol, Bombagi di testa colpisce la traversa dopo un tocco decisivo di Chiorra

23′ st Giovinco tenta di destro sul primo palo, Branduani chiude e manda in angolo.

30′ st Gran tiro di Giovinco, provvidenziale deviazione in angolo di un difensore

35′ st Rigore per il Catanzaro: 3-0, Vasquez

PRIMO TEMPO Catanzaro in vantaggio, Cianci al 34′ chiude in rete una doppia occasione per i padroni di casa (al 6′ ai giallorossi era stato annullato un gol per dubbio fuorigioco). Il Catanzaro ha segnato nel momento migliore del Taranto, che dopo quindici minuti opachi era riuscito a prendere campo, affacciandosi nell’area di casa, senza comunque impesierire il portiere.

Ha raddoppiato il Catanzaro con un tiro velenoso di Vandeputte: 2-0 al 36′.

Al 46′ Saraniti tenta una difficile e spettacolare chiusura al volo, su imbeccata di Giovinco, il portiere manda in angolo.

TABELLINO

CATANZARO (3-5-2) Branduani, Martinelli (16′ st De Santis), Welbeck, Verna, Bombagi (38′ st Curiale), Fazio, Scognamiglio, Vandeputte (38′ st) Cinelli, Carlini (24′ st Porcino), Rolando, Cianci (1′ st Vasquez)

In panchina: Romagnoli, Tendardini, Monterisi, Cinelli, Ortisi, Risolo, Bearzotti, Gatti. Allenatore: Calabro

TARANTO (4-3-3) Chiorra, Zullo, Riccardi, Benassai, Ferrara (37 st De Maria) Civilleri (15′ st Santarpia), Marsili, Pacilli (28′ st Mastromonaco, Labriola (15′ st Bellocq), Giovinco (37′ st Ghisleni) Saraniti

In panchina: Loliva, Antonino, Tomassini, Granata, Cannavaro, Italeng, Allenatore: Laterza

RETI: 34′ pt Cianci (C) 36′ pt Vandeputte (C) Vasquez 35′ st (r)



ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia. AMMONITI: Martinelli, Cianci (C); Civilleri, Pacilli, Ferrara (T)

NOTE: Recuperi 3’/4’. Angoli 6-11.