Medimex 2022, lezioni di rock con Carlo Massarini e Gino Castaldo

Incontri con i protagonisti della scena musicale italiana ed internazionale, omaggi a Ivan Graziani ed Ennio Morricone, lezioni di Rock su Pink Floyd e David Bowie e una vetrina dedicata ai talenti musicali pugliesi con tre serate di showcase. Continua ad arricchirsi il programma del Medimex, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, che si svolgerà dal 16 al 19 giugno a Taranto e dal 13 al 15 luglio a Bari.

Un fitto segmento si attività per il grande pubblico che si aggiunge ai concerti di Nick Cave & The Bad Seeds a Taranto (19 giugno) e The Chemical Brothers a Bari (14 luglio), alle mostre Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond in programma dal 16 giugno al 17 luglio al MarTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto e Denis O’Regan with QUEEN in programma dal 13 luglio al 28 agosto a Bari nello Spazio Murat e al calendario di attività professionali e scuole di musica.





Il programma di incontri, omaggi e lezioni parte a Taranto giovedì 16 giugno alle ore 19.30 al MarTA con l’incontro con Aubrey Powell, modera Carlo Massarini, anima dello Studio Hipgnosis assieme a Storm Thorgerson, fautore delle copertine degli album dei Pink Floyd che hanno contribuito ad un incredibile salto nella grafica e nel design, trasformando le cover da fotografie degli artisti in una nuova e potentissima forma d’arte.

Alle ore 21 al Teatro Fusco incontro con Ditonellapiaga, modera Michele Casella, Margherita Carducci aka Ditonellapiaga si è imposta in pochissimo tempo ai clamori nazionali, un incontro per parlare del suo album d’esordio e della sua folgorante carriera musicale. Venerdì 17 giugno alle ore 18.30 Teatro Fusco Calibro 35: ascoltando il Maestro con la partecipazione di Michele Riondino, modera Francesco Costantini, un omaggio a Ennio Morricone e alla sua straordinaria opera frutto di anni di approfondimenti, ricerche, studio che sono diventati fonte d’ispirazione e spinta propulsiva per la nascita della band e alle 21.00 al Teatro Fusco Abbi un occhio di riguardo.

Un omaggio a Ivan Graziani a 25 anni dalla sua scomparsa con la partecipazione affettuosa di Stefano Senardi e di Luca De Gennaro, ospiti, alle chitarre elettriche e ai canti, Filippo Graziani e Federico Poggipollini. Un viaggio straordinario tra audio, video e live attraverso le musiche di Lucio Battisti, Edoardo Bennato, Eugenio Finardi, Fabrizio De André, Francesco de Gregori, Vasco Rossi Ivano Fossati, e Ivan Graziani. Sabato 18 giugno alle ore 18.00 al Teatro Fusco incontro con Warren Ellis, musicista, compositore, membro dei Bad Seeds e sodale di Nick Cave, modera Marc Urselli e alle ore 21.00 sempre al Teatro Fusco Carlo Massarini racconta i Pink Floyd: dalle porte dell’alba al muro, racconto di dodici anni intensi e incredibilmente creativi, (1967-1979) che racchiude almeno due (se non tre o quattro o cinque) fasi di un gruppo a cui non è mancata né la voglia di sperimentare, né il desiderio di creare opere d’arte su vinile, né di scavare nelle profondità dell’animo e dei sentimenti umani.

A Bari si parte mercoledì 13 luglio alle ore 19.00 al Teatro Kursaal Santalucia con l’incontro con Giovanni Truppi, modera Gino Castaldo, da molti anni protagonista della scena indipendente, perfetto erede della migliore tradizione della canzone d’autore e al tempo stesso innovatore appassionato della forma canzone. Alle ore 19.30 incontro con Denis O’Regan, modera Ernesto Assante, tra i grandi maestri della fotografia rock negli anni Ottanta e Novanta cresciuto nella stagione del punk e arrivato ad essere uno dei fotografi ufficiali dell’aristocrazia rock, protagonista della mostra e Denis O’Regan with QUEEN allestita allo Spazio Murat di Bari e alle ore 21.00 al Teatro Kursaal Santalucia la lezione di Rock I miei giorni con Ziggy, con Ernesto Assante, Gino Castaldo e Woody Woodmansey, testimone primario di un momento incredibile della vita artistica di David Bowie, e fondamentale nel definirne il suono, Woodmansey è stato il compagno di Ziggy Stardust, ‘dall’ascesa alla caduta’, anni incredibili che ricostruiremo in un incontro appassionante ed unico. Infine giovedì 15 luglio alle ore 21.00 Teatro Kursaal Santalucia incontro, moderato da Ernesto Assante e Gino Castaldo, con Venerus, cantautore, polistrumentista e produttore nuovo interprete della scena urban italiana, Rancore, pseudonimo di Tarek Iurcich, icona della scena rap romana e Diodato, protagonista assoluto della canzone d’autore italiana.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, per incontri e lezioni di rock è consigliata la prenotazione. Informazioni medimex.it

Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale finanziato a valere sul POC PUGLIA 2007/2013 – Azione sviluppo di attività culturali e dello spettacolo” INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO, con il patrocinio della SIAE. (CREDITS: la foto a corredo di questo articolo è fornita dall’ufficio stampa MEDIMEX)