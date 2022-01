Linea Verde di nuovo in Puglia. La nota ed apprezzata rubrica televisiva di Rai 1 che dedica spazio alle bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche del nostro Paese è al lavoro nella nostra regione.

Da domani e fino al 7 gennaio le telecamere di Linea Verde Buongiorno si riaccendono in Puglia, più precisamente a Polignano a Mare ed Ostuni. La messa in onda della puntata è prevista per domenica 23 gennaio.