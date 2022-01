A dicembre 2021 in provincia di Taranto somministrate 157mila dosi di vaccino

Tempo di bilanci anche per la campagna vaccinale. L’Asl di Taranto ha reso noto i numeri dell’attività svolta nel mese di dicembre 2021. “Durante il mese di dicembre 2021, la campagna vaccinale in Asl Taranto ha registrato ben 157.519 dosi totali somministrate. Il totale comprende 6.742 prime dosi a cittadini maggiori di 12 anni, 18.870 seconde dosi e 127.449 dosi di richiamo.

Nello stesso mese, sono state avviate le somministrazioni dei vaccini anti-covid ai soggetti pediatrici: 4.458 bambini, di età compresa tra 5 e 11 anni, hanno già ricevuto la prima dose. La campagna vaccinale ha avuto luogo negli hub di Taranto e provincia, nelle scuole individuate come centri vaccinali pediatrici, nelle farmacie, nelle strutture sanitarie per operatori e pazienti fragili, negli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nelle farmacie.





Per quanto riguarda gli hub vaccinali, dicembre ha registrato 2.018 dosi somministrate a Taranto presso la SVAM e 29.007 dosi presso l’Arsenale della Marina Militare; 6.052 dosi a Ginosa; 8.389 dosi a Grottaglie; 7.954 dosi a Manduria; 8.218 dosi a Martina Franca; 9.388 dosi a Massafra; 6.205 presso l’hub del centro commerciale Porte dello Jonio, appositamente allestito per la terza dose al personale scolastico, con accesso in auto.

Nelle strutture sanitarie sono stati somministrate in totale 4.358 dosi; 8.106 dosi a domicilio; 52.586 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta; 10.963 dosi nelle farmacie abilitate di Taranto e provincia”.