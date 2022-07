Libro Possibile, venerdì la consegna del Premio Valore Donna ad Antonella Viola

Sarà consegnato venerdì 8 luglio, alle 20.45, in piazza Aldo Moro a Polignano a Mare, il Premio Valore Donna BCC San Marzano. Il riconoscimento viene conferito nell’ambito della XXI edizione del Festival del Libro Possibile. Una collaborazione, quella tra l’istituto bancario e la rassegna letteraria, giunta al sesto anno.

Il premio sarà conferito alla nota immunologa Antonella Viola, direttrice scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, durante un incontro che sarà moderato dalla giornalista Annamaria Ferretti, con l’intervento dell’attore e scrittore Dario Vergassola e del presidente della BCC San Marzano, Emanuele Di Palma. Il premio è costituito da un manufatto di ceramica artigianale (realizzato dal maestro Mimmo Vestita) simbolo di una vera e propria eccellenza pugliese con oltre due mila anni di storia.





Il riconoscimento è stato istituito quest’anno con l’obiettivo di mettere in luce il talento delle donne, riconoscendone le migliori esperienze, non solo in campo letterario, ma anche scientifico, artistico, musicale. “Per questa prima edizione – spiega il presidente Di Palma – abbiamo scelto Antonella Viola per una serie di ragioni molto importanti: è una eccellenza pugliese, di Taranto, che ha dato e continua a dare un notevole contributo in campo medico e scientifico. Il nostro premio è all’ impegno senza sosta profuso durante la pandemia, ma anche e soprattutto alla ricerca pediatrica per cui la dott.ssa Viola si sta spendendo molto, in particolare a Taranto, con iniziative concrete a supporto della ricerca oncologica pediatrica”.

“Valore Donna BCC San Marzano – spiega una nota stampa – si inserisce in un percorso della Banca a sostegno della parità di genere, che ha visto l’istituto di credito pugliese aderire anche alla Carta delle Donne, promossa dall’Abi (Associazione Bancaria Italiana) che ha l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nell’industria bancaria, riconoscendo le pari opportunità come risorsa chiave per lo sviluppo, la crescita sostenibile e la creazione di valore in azienda. Non si tratta di un’adesione formale ma di un vero e proprio impegno a realizzare iniziative concrete sul tema. La Banca ha infatti di recente stanziato un plafond di 5 milioni di euro per favorire l’accesso al credito dell’imprenditoria femminile a condizioni agevolate con Impresa Rosa”.