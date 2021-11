Libri, Sacha Naspini presenta “La voce di Robert Wright” alla Ubik di Taranto

Sarà presentato domenica 7 novembre, alle 18.30, nella libreria Ubik di Taranto (Via Nitti, 27), il nuovo romanzo di Sacha Naspini “La voce di Robert Wright” (Edizione e/o). A dialogare con l’autore sarà Tiziana Magrì.

Il libro racconta le vicende del doppiatore ufficiale di uno degli attori più famosi e strapagati di Hollywood. Quaranta film e tanta abnegazione hanno portato soldi, riconoscimenti, una bella casa nel centro di Roma. Una famiglia. Un giorno arriva la notizia: Robert si è suicidato nella sua villa in California.





​Da quel momento il doppiatore crolla. Un crisi profonda in cui nemmeno la famiglia sembra di aiuto. E’ solo un amaro scherzo del destino oppure, da dietro le quinte, qualcuno sta allestendo una terribile congiura? Per scoprire la verità il doppiatore deve finalmente vestire gli abiti del protagonista. E distruggere tutto.

Sacha Naspini è un autore tradotto in America, Canada, Inghilterra, Australia, Francia, Cina, Corea del Sud, Grecia, Turchia, Croazia, Russia, Spagna con distribuzione in Sud America. Collabora come editor, concept e art director con varie realtà editoriali. Scrive per La Repubblica.