Le interazioni narrative di RosaKa in Galleria

Le interazioni narrative di Rosa Cacace-RosaKa. Un viaggio che accorpa arte e narrativa, dove l’una è il completamento dell’altra. L’artista Rosa Cacace racconta emozioni a colori, estrapolando la materia viva dell’essenza narrativa e traslitterandola in materia cromatica.

Le raffigurazioni dell’artista sono frutto della commistione fra una poetica di matrice surrealista dove le rappresentazioni figurative si animeranno mediante elementi simbolici di rimando ai romanzi a cui la Cacace fa riferimento. Un mondo surreale, dove la dimensione reale e quella onirica vibrano mediante le note cromatiche. Il colore infatti risulta essere il veicolo espressivo con cui Cacace comunica le sue più vive emozioni. Un’intensa fenomenologia spirituale di matrice Hegeliana, in cui l’artista vuole evidenziare come l’arte sia la fonte liberatoria della conoscenza consapevole del proprio Io, quale esperienza conoscitiva della realtà tangibile, al fine di innalzare la propria dimensione spirituale verso il sapere conoscitivo della consapevolezza del sé.





La mostra raggruppa quattro serie di opere:

L’arte racconta: La serie si pone come un’esperienza conoscitiva della dimensione introspettiva, dove la narrativa diventa emozione, amore, gioia, disperazione. Sentimenti raccontati dalla fusione della dimensione figurativa – in cui notiamo un netto contrasto tra la figura umana e lo sfondo pittorico – e l’essenza cromatica, in cui la scelta dei colori segue il ritmo narrativo dell’opera a cui Rosaka si ispira.

Le figure sono contestualizzate in diversi piani di composizione: si alterna lo studio prospettico dello spazio ad una dimensione atemporale, dove i corpi sembrano sospesi, il tempo si ferma scandendo i rintocchi di una dimensione narrativa priva di confini imposti dall’essere umano

Le identità rivelate : Intenso è il dialogo profondo fra la matrice narrativa e l’assetto pittorico, che si anima nella serie delle identità, dove Cacace indaga sull’essenza della figura umana in particolare della donna.

L’artista dà vita ad una serie di opere che richiamano il filone narrativo, instaurando un dialogo senza tempo. Un omaggio alla raffigurazione del corpo femminile mediante l’interpretazione figurativa animata dal colore, che plasma i moti dell’anima, conferendo così centralità alla donna.

Le metamorfosi dell’anima: Si anima la vita, si dischiude come un battito d’ali di farfalla, incarnando la libertà che emerge nella poetica pittorica di Rosaka che, nella serie dedicata alle Metamorfosi, plasma quella vibrazione aerea del volo di farfalla, il cambiamento dell’anima che asseconda la consapevolezza della mente umana.

Shakespeare in love è l’ultima serie proposta da Rosa Cacace, per chiudere il ciclo delle Interazioni narrative sulla scia del poeta e scrittore inglese William Shakespeare.

La mostra é patrocinata dal Comune di Taranto. Nella Galleria Comunale Castello Aragonese la mostra rimarrà aperta (ingresso gratuito) sino 19 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20.