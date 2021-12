Serata speciale al Liceo Archita di Taranto, lo scorso venerdì 3 dicembre, organizzata nell’ambito del progetto Orientamento in entrata.



Dalle 18 alle 21, in entrambe le sedi della scuola, centrale e succursale, è andata in scena “La notte bianca del Liceo Archita…una notte per raccontare di noi”.







Gli studenti, coadiuvati dagli insegnanti, sono stati protagonisti di una serie di laboratori, performance e mostre, offrendo un saggio delle attività svolte in questi primi mesi di lezione e l’anno scorso.

Attraverso le competenze acquisite (lezioni, corsi di approfondimento, percorsi PCTO…) ragazzi e ragazze hanno espresso la molteplicità delle esperienze che si vivono negli indirizzi Classico, Scientifico, Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale. Una notte da non dimenticare, una scuola da vivere… (foto di copertina di Angelo Barnaba. Foto qui in basso di Nicla Fallacara- immagini gentilmente concesse dal liceo).