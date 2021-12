Boxe, Nino Rossetti (Quero-Chiloiro) batte il dominicano Arvalo Segura a Torino

Magica serata di pugilato targata Promo Boxe Italia al Palaruffini di Torino venerdì 3 dicembre. Nove match professionistici e due titoli italiani nei piuma e superpiuma; nel sottoclou fa da protagonista il match del peso medio Giovanni ‘Nino’ Rossetti che batte Christian Arvelo Segura.

“Una strepitosa vittoria quella del boxeur italo-cubano – si legge in un;.ota stampa della palestra Quero Chiloiro -che nasceva un po’ come scommessa vinta da Mario Loreni e Cataldo Quero, rispettivamente procuratore e allenatore di Rossetti, che hanno messo alla prova il loro pugile in un confronto con un avversario che sulla carta avrebbe avuto molte più possibilità di vincere. Sicuramente un buon record quello del tarantino Rossetti: 6 vittorie (2 ko) e 1 sconfitta

da pro; 29 vittorie e 6 sconfitte da dilettante, più volte maglia azzurra, campione italiano Elite nel 2019 e junior nel 2016. Il torinese Arvelo Segura, però vanta precedenti ancora più importanti. Infatti il pugile di origine dominicana, ha all’attivo più di 300 match da dilettante, nazionale della repubblica dominicana, 12 vittorie (6 ko) e 6 sconfitte da professionista, campione intercontinentale WBF nei supermedi, vincitore del Trofeo delle cinture nel 2015, partecipante al titolo del mediterraneo WBC e due volte sfidante al titolo italiano e al titolo continentale IBO.





Talento ed esperienza non sono state bastate però di fronte alla tenacia e alla preparazione che questa volta ha sfoderato Rossetti, battendo sulle sei riprese un pugile abituato a farne dodici. Il match è stato impostato da Nino e il suo maestro Cataldo Quero su una tecnica di attacco che togliesse campo d’azione all’avversario, presentandosi quest’ultimo pericoloso soprattutto nell’esecuzione dei ganci. L’impostazione di Rossetti è rimasta la sua, tecnica e

longilinea, passetti continui e spostamenti ben studiati hanno tenuto l’avversario alle corde, mentre colpi precisi e potenti di attacco e rimessa, frutto di azioni articolate e repentine, decretavano i punti della vittoria.

Solo alla quarta ripresa Rossetti ha fatto una piccola pausa, ma il match è stato tutto a suo favore. Dopo aver vinto il match forse più difficile della sua carriera da professionista, per Giovanni Rossetti ci si aspetta che nel 2022 arrivi a disputare un titolo”. (CREDITS: foto fornita da ASD Quero-Chiloiro. Dida: da sinistra il maestro Alessio Furlan, il pugile Giovanni Rossetti, Alessandro Romanella dello staff di Promo Boxe Italia e il maestro Cataldo Quero).