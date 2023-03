La Gioiella Prisma torna al PalaMazzola per i play off 5 posto. Festa salvezza con i tifosi

Dopo la prestazione in terra laziale, conclusa con una sconfitta contro la Top Volley, domenica 26 marzo, alle 15.30 la Gioiella Prisma Taranto torna al PalaMazzola per riprovarci nella terza giornata di play off per il 5 posto. Avversario di turno la Pallavolo Padova.

“Sarà l’occasione per riabbracciare la squadra del presidente Bongiovanni – si legge in una nota stampa – che dopo la salvezza proclamata a Milano non aveva più incontrato i propri tifosi. Una festa dunque, per la città di Taranto. Per l’occasione biglietto a 7 euro per incentivare la partecipazione dei tifosi.





La Pallavolo Padova, ha già vinto il primo match contro i laziali per 3-0. Potrebbe quindi scendere in campo cosi come ha fatto contro Cisterna, con Guzzo e Zoppellari, con Gardini e Crosato da cui ha avuto buonissime risposte. I rossoblù schierati con una formazione inedita potrebbero riproporre lo stesso starting six, con qualche variazione sul tema”,

Arbitri dell’incontro: Serena Salvati e Marco Zavater. Fischio d’inizio previsto per le 15.30.