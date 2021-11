La Compagnia Satyrion di Leporano fa incetta di premi al Festival Nazionale d’Arte Drammatica

Il 31 ottobre scorso, al Teatro Sperimentale di Pesaro, sono stati assegnati i riconoscimenti nell’ambito del 74° Festival Nazionale d’Arte Drammatica diretto da Christian Della Chiara. Lo spettacolo “Ubu Re”, scritto da Alfred Jarry, e messo in scena dalla Compagnia Teatrale Satyrion di Leporano con la regia di Antonio Minelli, ha ottenuto ben cinque riconoscimenti.

Eccoli nel dettaglio. Miglior videoclip, offerto da Rossini TV di Pesaro; migliori costumi – riconoscimento Leonardo Luchetti – con la motivazione: “vivaci, creativi e multicolori, capaci di evocare lo spirito surreale e provocatorio dell’opera”; migliore commento musicale – riconoscimento Renato Pompei, assegnato al M° Fabio Tuzzi.





Alfonso Forte ha ottenuto il riconoscimento come miglior attore – riconoscimento Ivo Scherpiani per la “straordinaria e carismatica interpretazione di Alfonso Forte (Bordure), capace di catturare la scena con forza ed energia, con gesto e sentimento”. Infine, alla Compagnia di Leporano è stato conferito il Premio Arlecchino, come migliore

spettacolo del 74° Festival Nazionale d’Arte Drammatica. L’opera si è classificata in terza posizione (su una selezione di 8 finalisti scelti fra oltre 80 rappresentazioni da tutto il territorio nazionale). La giuria ha sottolineato il “ritmo e la fantasia che sono alla base di questo allestimento, che denota un rigoroso lavoro di squadra ed una regia attenta al particolare. Una grande prova corale che enfatizza il dramma grottesco di Jarry e lo riempie di colorata follia. Un plauso anche ai costumi e alla scena dinamica, capaci di evocare lo spirito surreale e provocatorio dell’opera”.

La Compagnia Teatrale Satyrion è stata costituita in seno alla Pro Loco di Leporano nel 2020, a seguito di un

percorso di una scuola di recitazione multidisciplinare sotto la direzione artistica del M° Minelli. La compagnia è iscritta alla FITA dal 2020 e ha all’attivo diverse esperienze teatrali svoltesi in diversi palcoscenici della Puglia. Si compone di 13 attori, tutti protagonisti della pièce Ubu RE: Alessia Carrieri (che cura anche l’aspetto grafico della Compagnia), Cesira Cellamaro, Simona Cipollaro, Antonella Falcioni, Alfonso Forte, Grazia Greco, Anna Kireeva, Daniele Palumbo, Francesca Paola Simon, Giovanna Spinelli, Gianni Sportelli, Maria Grazia Stola, Fabio Tuzzi. (CREDITS: la foto a corredo di questo articolo è fornita dalla Pro Loco di Leporano)