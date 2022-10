“Il principe e il povero” al Teatro comunale di Massafra

Con “Il Principe e il Povero” della compagnia Granteatrino di Bari, domenica 30 ottobre 2022, a Massafra (TA), al Teatro Comunale “Nicola Resta” (Piazza Garibaldi), si aprirà il sipario sul primo movimento della stagione domenicale per famiglie “L’albero delle storie” 2022/2023, a cura del Teatro delle Forche.

Spettacolo con Anna Chiara Castellano Visaggi e Luca Mastrolitti. Pupazzi Natale Panaro. Scene Anna Chiara Castellano Visaggi. Regia Paolo Comentale. Ingresso ore 17.30. Sipario ore 18.00. Posti limitati e prenotazione obbligatoria al numero 3246103258. Ticket 5 euro.





“Per la messa in scena dello spettacolo Il Principe e il Povero – spiega una nota stampa – liberamente tratto dal grande classico della letteratura di Mark Twain, abbiamo tratto ispirazione dalle molte versioni animate e cinematografiche di questo capolavoro, amate e riconosciute dal pubblico dei bambini.

Edoardo è un principe, Tom un bambino del popolo. Un giorno si incontrano per caso e scoprono di assomigliarsi come due gocce d’acqua, così decidono per gioco di scambiarsi abiti e modo di vivere. Ma non è così facile e divertente come pensano… In un turbinio di azioni divertenti e giocose, di avventure e malintesi, i due impareranno a guardare il mondo con occhi nuovi, ne usciranno migliorati e sapranno rivelare la loro vera natura. Le differenze economiche possono influenzare tutta la crescita di un bambino, ma non minarne la vera natura. E dall’esperienza di vita si può trarre lezione, com’è dimostrato nella storia di Mark Twain.

Un allestimento molto giocoso in cui un narratore attore interagirà con gli spettatori per coinvolgerli nelle vicende e per dialogare con i burattini protagonisti della storia. Il testo pone l’accento su quanto, nonostante le differenze economiche e culturali, la natura del bambino sia assolutamente la stessa a prescindere dalla provenienza familiare e come ognuno di essi possa, come il Povero di Twain, manifestare grande saggezza e generosità a prescindere dalla

sua estrazione sociale.

Il primo movimento della stagione domenicale per famiglie “L’albero delle storie” proseguirà con: “Alice, curiosa cascherina”, spettacolo d’attrice e teatro d’ombre, di e con Rosanna Ventura e Silvio Gioia, liberamente tratto da “Le favolette di Alice” e “La Grammatica della Fantasia” di Gianni Rodari, domenica 6 novembre; “Il Grinch che rubò il Natale” della compagnia Onirica Teatro, liberamente tratto dal fumetto “Il Grinch” di Dr.Seuss, domenica 11 dicembre.

Per maggior informazioni: www.teatrodelleforche.com”. (CREDITS: foto ufficio stampa Teatro delle Forche)