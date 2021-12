Il jazz del Paolo Fresu Trio al teatro Orfeo di Taranto

Al Teatro Orfeo di Taranto arriva il grande jazz: martedì 14 dicembre alle ore 21 “Tempo di Chet” del Paolo Fresu Trio. C’è qualcosa di evocativo e quasi di spirituale in un trio che sfrutta la grande capacità empatica dei suoi componenti per comporre arte e comunicare vita con Paolo Fresu, Dino Rubino e Marco Bardoscia. Un dialogo a tre voci raffinato, di grande impatto emotivo e intellettivo che si compone del suono caldo e corposo e della mente vivida e creativa di Fresu, delle linee potenti e coinvolgenti del contrabbasso di Bardoscia e del pianismo elegante e vibrante di Rubino.

Il mito di Chet Baker rivive nella musica del Paolo Fresu Trio. Chesney Henry Baker fra sogni, incertezze ed eccessi ha lasciato un’eredità musicale che caratterizza il lavoro del trombettista sardo, per ricordare una delle pagine più importanti della storia della musica jazz. La banda del paese e i maggiori premi internazionali, la campagna sarda e i dischi, la scoperta del jazz e le mille collaborazioni, l’amore per le piccole cose e Parigi. Esiste davvero poca gente capace di mettere insieme un tale abbecedario di elementi e trasformarlo in un’incredibile e veloce crescita stilistica.





Paolo Fresu c’è riuscito proprio in un paese come l’Italia dove – per troppo tempo – la cultura jazz era conosciuta quanto Shakespeare o le tele di Matisse, dove Louis Armstrong è stato poco più che fenomeno da baraccone di insane vetrine sanremesi e Miles Davis scoperto “nero” e bravo ben dopo gli anni di massima creatività. La “magia” sta nell’immensa naturalezza di un uomo che, come pochi altri, è riuscito a trasportare il più profondo significato della sua appunto magica terra nella più preziosa e libera delle arti.

L’evento è uno degli spettacoli fuori abbonamento della stagione 2021 del Teatro Orfeo, “106 anni di storia”, organizzata dal Teatro Orfeo con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Taranto.

Ingresso con Green pass.

