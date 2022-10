Green Blue Days, da oggi all’11 ottobre a Taranto con nave Palinuro

È tutto pronto per il nuovo appuntamento GreenBlueDays, il primo forum sulla sostenibilità sistemica che guarda al Sud come laboratorio d’idee per la Gen Z che accoglie al suo interno i massimi esperti in sostenibilità a livello nazionale ed internazionale e progettualità speciali in chiave sostenibile nell’area dedicata alle Exhibition. Ambasciatrice anche per la II edizione, Veronica Maya, conduttrice TV.

Dal 9 all’11 ottobre 2022 in due location d’eccezione – Ex Caserma Rossarol, Sede del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Castello Aragonese – avranno inizio i talk sulla sostenibilità, in modalità agorà, raccontati anche attraverso un percorso educational costruito con progetti speciali realizzati dal Politecnico di Bari, dall’Ordine degli Architetti di Taranto, dall’Enea, da designer indipendenti e da aziende produttrici.





“L’obiettivo – spiega una nota stampa – è quello di promuovere, divulgare e di sensibilizzare, con un linguaggio accessibile e trasversale, giovani e meno giovani alla cultura della sostenibilità, intimamente connessa al territorio. Una direzione concreta, che ha già visto tanti di loro a lavoro lo scorso 27 settembre con il Taranthon, il primo Hackhathon per la città di Taranto firmato GreenBluedays che ha coinvolto aziende nazionali nel lancio di alcune sfide sostenibili. Otto sfide per otto gruppi e più di cinquanta ragazzi a lavoro. Cosi l’edizione jonica dei GreenBlueDays di Ottobre che vede protagonisti i giovani in tanti modi, fa community.

La città di Taranto diventa il luogo giusto in cui narrare la transizione, evidenziando le realtà virtuose territoriali, portate avanti da giovani start up, associazioni, collettivi ed aziende, partendo dalla parola Vento, che soffia e apre i lavori con una Veleggiata. Un’iniziativa coordinata dalla Lega Navale Italiana di Taranto e dalla Marina Militare in sinergia con le Università Aldo Moro di Bari –

Dipartimento Jonico- ed il Politecnico di Bari. Saranno chiamate a raccolta quaranta imbarcazioni. Ospite d’onore, la nave Magnaghi della Marina Militare e la Nave Palinuro. Partire da un E’-vento sportivo per sottolineare l’importanza dello sport come approccio aziendale sostenibile”.