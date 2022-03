Giro della piazza, il ciclismo in teatro

Domenica 13 marzo alle ore 17.30 nuovo appuntamento con il Teatro in tasca, la rassegna domenicale di Koreja dedicata ad adulti e piccini.

Direttamente da Toulouse (Francia) torna sul palcoscenico di Via Dorso, MADAME REBINÉ, compagnia di circo contemporaneo. In scena GIRO DELLA PIAZZA, Un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista le promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il vostro preferito.





Lo spettacolo nasce dal desiderio di celebrare il ciclismo nei suoi aspetti più rilevanti, quello della resistenza fisica e del coinvolgimento del pubblico.

“Per studiare l’argomento, durante la creazione dello spettacolo – raccontano gli attori – abbiamo partecipato al 101° Giro d’Italia e sperimentato il rapporto molto ravvicinato che questo sport ha con le città e con i suoi abitanti. Per questa ragione abbiamo deciso di esaltare le peculiarità del teatro di strada e lavorare su un compromesso neo-classico in cui degli elementi della tradizione popolare sono al servizio di una drammaturgia più contemporanea. Il risultato è uno spettacolo molto coinvolgente, dal ritmo serrato in cui siamo chiamati a una prova di resistenza al limite della performance e dove, per la prima volta, abbiamo sperimentato dei momenti di interazione con il pubblico.”

Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente dedicata ai bambini di tutte le età.(CREDITS: la foto a corredo di questo articolo è fornita dall’ufficio stampa TeatroKoreja)