Giornate Fai d’Autunno, ecco cosa si può visitare a Taranto e Manduria

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano le “Giornate FAI d’Autunno”, il grande evento autunnale di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture attivi da nord a sud della Penisola.

“Anche in questa edizione, l’undicesima – si legge sul sito del Fondo Ambiente Italiano – i giovani volontari della Fondazione metteranno a disposizione il loro entusiasmo per aprire al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia, selezionati perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati e molti dei quali solitamente inaccessibili”.





Nel capoluogo ionico e in provincia saranno aperti quattro siti: il Fossato del Castello Aragonese, il Giardino di Palazzo D’Aquino e la chiesa di Sant’Agostino a Taranto; Palazzo Schiavoni a Manduria.

Il Castello Aragonese è uno dei monumenti più visitati della Puglia, ma il fossato è escluso dalle visite guidate. L’importanza dell’apertura dei giardini del Castello per le Giornate Fai D’Autunno è dovuta soprattutto al fatto che, quotidianamente, l’area verde, si può intravedere dall’alto e solo parzialmente: non vi si accede se non raramente e difficilmente. Occasione da non perdere, dunque, per entrare nei giardini, percorrerli e capire come siano avvenute le mutazioni nel corso del tempo attraverso una storia affascinante di vicissitudini e cambiamenti. Questi gli orari riportati sul sito dedicato alle Giornate Fai d’autunno: Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:30 – 17:30; Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:30 – 17:30. DURATA VISITA 40 minuti. INGRESSO DEDICATO AGLI ISCRITTI FAI.

Palazzo D’Aquino sorge nel centro storico di Taranto in quello che una volta era denominato Pittaggio Baglio, a ridosso del convento di Sant’Agostino con ingresso sul pendio La Riccia. Palazzo D’Aquino è un Bene normalmente non fruibile perché sede degli uffici del Polo Universitario. Per questo stesso motivo non è visitabile il grande giardino interno. In via del tutto eccezionale sarà consentito l’accesso all’androne e al giardino durante le Giornate FAI di Autunno. La visita avrà un taglio storico-artistico. Nel 2015 fu concesso al FAI di tenere proprio in questo giardino la cerimonia per la istituzione del gruppo FAI GIOVANI di Taranto. Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:30 – 17:30. Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:30 – 17:30. DURATA VISITA 40 minuti.

La chiesa di Sant’Agostino è situata nell’omonimo vicoletto, nei pressi del Pendio La Riccia alle spalle de Palazzo D’Aquino. Tra le numerose chiese fruibili e attive nella Città Vecchia, quella di Sant’Agostino è aperta solo qualche domenica per consentire la funzione religiosa. Osservare e visitare la Chiesa di Sant’Agostino significa avere la possibilità di avvicinarsi alla storia della città, comprendere meglio le vicissitudini del nostro passato, approfondire la conoscenza del contesto in cui viviamo e sorprenderci per l’incredibile bellezze dal fascino antico. Avremo inoltre l’occasione di approfondire le vicende della gloriosa famiglia d’Aquino, al cui membro più noto, Tommaso Niccolò, è intitolata la principale via del centro cittadino.

Il palazzo Schiavoni, situato nell’omonima via dell’antico borgo San Leonardo della città di Manduria, funge da quinta scenografica alla stretta stradina dove ancora sono visibili resti di antiche abitazioni. L’edificio a due piani è costituito da una serie di stanze, alcune elegantemente decorate, che si affacciano su un bellissimo giardino. La maggior parte del palazzo è oggi di proprietà di Donna Elisabetta Arnó che lo ha trasformato in struttura ricettiva. L’apertura straordinaria del Palazzo durante le Giornate FAI, prevede la visita guidata a partire dal cortile d’ingresso, utilizzato per la sosta delle carrozze fino a metà del Novecento, dove verrà raccontata la storia dell’edificio legata alla storia del vino Primitivo. Il percorso prosegue nell’androne dove si può ammirare lo scalone in marmo che porta al piano nobile e quindi continua con la visita nelle varie stanze con le volte dipinte e decorate a stucco dove, grazie ad un’attenta ricerca storica, è stato eseguito un ottimo restauro. Si proseguirà per il magnifico parco sapientemente curato. Sabato: 09:30 – 13:00 / 15:30 – 18:00. Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:30 – 18:00. DURATA VISITA 40 minuti.