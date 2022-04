Giornata Mondiale della lingua Latina, due eventi a Taranto organizzati dalla Aicc

Una manifestazione nazionale, su piattaforma digitale, e una ricca serie di eventi organizzati dalle delegazioni in tutta l’Italia. La Giornata Mondiale della Lingua Latina è una iniziativa ideata dal prof Mario Capasso, presidente nazionale dell’AICC (Associazione Nazionale della Cultura Classica) e premiata con medaglia dal presidente Mattarella.

Tra non molto la Commissione Cultura della Camera dovrebbe esaminare la Proposta di Legge di istituzione di questa Giornata, analogamente a quanto successo nel Parlamento greco per la Giornata della Lingua Greca, evidenzia la prof Francesca Poretti, presidente della Delegazione AICC – Taranto, “Adolfo Mele”.





La delegazione ionica ha organizzato, per il prossimo 8 aprile 2022, due incontri con il prof Enrico Maria Ariemma (docente di LIngua e Letteratura Latina e Didattica della Lingua Latina presso l’Università di Salerno): alle 10 nella Sala conferenze (ex chiesetta) del Dipartimento ionico UniBa (via Duomo 259) in collaborazione con il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, per gli studenti delle scuole ioniche una conversazione dal titolo: «Whit or without. Didone tra sesso e castità, Enea tra missione e tradimento».

Alle 17, nella Biblioteca Acclavio di Taranto una conferenza dal titolo “Perché c’è gente che parla d’amore in una lingua morta? Eros e Kairòs in Orazio e dintorni. Riflessioni didattiche (e non)”. L’incontro sarà preceduto dalla presentazione dell’e-book “Familia heri et hodie” realizzato dalla 3^ A Classico del Liceo “Archita”, con la guida della Prof.ssa Gaetana Rago. La presentazione sarà a cura degli studenti Gloria Panico e Giovanni Pantaleo.